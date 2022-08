Picknickkonzert in Speyer: Klassiker neu interpretiert

Speyer. Jetzt gibt’s wieder Musik zum Picknick: Am heutigen Sonntag, 14. August, um 11 Uhr findet in der Parkanlage zwischen Stadthalle und Mühlturmstraße das dritte Speyerer Picknickkonzert mit dem Skylark String Trio statt. Das Trio um den Speyerer Gitarristen Christoph Stadtler interpretiert alte Klassiker neu und präsentiert die gesamte Vielfalt von barocken, klassischen und romantischen Favoriten, über manchmal schmachtende, manchmal schmissige Walzermelodien bis hin zu ungarischen Csardas, Klezmer und Swing-Musik-Stücken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Skylark String Trio setzt sich aus international erfahrenen Profimusikern zusammen: Der Violinist Stefan Beshan aus der Republik Moldau ging als Sieger vieler internationaler Wettbewerbe hervor, erhielt mannigfaltige Stipendien und wirkte als Solist sowie Konzertmeister in ganz Europa und Japan.

Die zweite Violinistin Assel Beshan aus Kirgistan, Tochter des Konzertmeisters des Radio-Sinfonieorchesters Kirgistan, schloss ihr Studium in Kasachstan mit Auszeichnung ab und arbeitete unter anderem im Kasachstan Symphonic Orchestra sowie in Mumbai im National Sinfonieorchestra of India.

Begleitet werden die beiden von Konzertgitarrist Christoph Stadtler, einem der gefragtesten Gitarristen auf Bühnen des süddeutschen Raumes mit mehr als 8000 Auftritten weltweit. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Die fünfte Saison der beliebten Picknickkonzerte beschließt dann am Sonntag, 28. August, im Adenauerpark das „Sandie Wollasch und Matthias Hautsch Duo“.