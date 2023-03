Stadt und Kinderschutzbund setzen ein Zeichen für die Rechte von Kindern und eine kinderfreundliche Gesellschaft und weihen den Platz „Grüne Mitte“ an der Quartiersmensa in Speyer-West als zweiten Platz der Kinderrechte in Speyer ein. Gerade enthüllen der zweite Vorsitzende Hartmut Loos, die Vorsitzende Christel Koch und Bürgermeisterin Monika Kabs das Schild.

