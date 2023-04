Schausteller spendieren einen Drahtseilakt in Speyer

Speyer. Trocken, sonnig, zwölf Grad – das sagen die Wetterfrösche zum Auftakt der 441. Frühjahrsmesse in Speyer voraus. Die wird mit Guggemusik am Gründonnerstagabend, 6. April, um 18 Uhr eröffnet. Bis zum Sonntag, 23. April, wird dann auf dem Festplatz vieles geboten – ein Drahtseilakt eingeschlossen.

Die Showeinlagen der Geschwister Weisheit auf dem Festplatz werden gewiss ein Höhepunkt der kommenden Messetage werden. Zum 45. Bestehen des Schaustellerverbands Speyer haben dessen Verantwortliche sich und den Besuchern diesen exklusiven Programmpunkt gegönnt. „Wir denken, das ist ein guter Ersatz fürs Feuerwerk“, stellte die Vorsitzende Anja Ruppert-Keller jetzt bei der Vorstellung der Aktivitäten fest.

Auf dem Festplatz Speyer lockt ab Donnerstag, 6. April, die Frühjahrsmesse Besucher zu den vielen Fahrgeschäften und Ständen. Das Riesenrad sorgt für einen schönen Rundumblick auf Stadt, Rheinebene und die Haardt. © Venus

In 62 Metern Höhe werden die Geschwister Weisheit, in Gotha zu Hause und wahre Legenden der früheren DDR-Artistik, unterwegs sein – und zwar an vier Abenden nacheinander. Am Donnerstag, 20. April, werden die Artisten zum ersten Mal in luftiger Höhe unterwegs sein. Wer Glück hat, gewinnt die Nutzung einer der beiden Gondeln, die Riesenradbetreiber Thomas Göbel aus diesem Anlass verlosen wird. Dafür sollen die sozialen Medien genutzt werden, hieß es bei der Pressekonferenz.

Aktionen für die ganze Familie

Doch nicht nur die jeweils halbstündigen Auftritte der Hochseilprofis sind fest eingeplant. „Wir haben wieder ein buntes Programm zusammengestellt und viele bewährte Aktionen aus den vergangenen Jahren übernommen“, informierte Wirtschaftsförderin Katja Gerwig. Im Detail legte Marktmeisterin Heidi Jester die Punkte vor, die erfolgreiche Positionen spiegeln.

So dürfen Enkel mit den Großeltern wieder an zwei Nachmittagen das Messeflair bei Malwettbewerb, Kaffee und Kuchen genießen (10. und 17. April). Halbe Fahrpreise gibt’s zu den Familientagen (12. und 19. April) und 3500 bunte Ostereier warten auf dem Platz darauf, gefunden zu werden am Ostersonntag, 9. April.

Der Sonntag, 16. April, steht im Zeichen einer abwechslungsreichen Kombination aus schlendern, schlemmen und shoppen, denn an diesem Messetag öffnen die Einzelhändler in der Stadt ab 13 Uhr ihre Türen. Kirmes- und Einkaufsvergnügen können ideal kombiniert werden. Während die Backstagetour bereits ausgebucht ist, wirbt Jester noch für die historische Führung durch die Messe- und Marktgeschichte der Stadt Speyer.

Diese wird von Gästeführer Frank Seidel geleitet, der am Sonntag, 16. April, um 15 Uhr wieder mal in die Rolle des Stauferkaisers Friedrich II. schlüpft. Treffpunkt ist am Geschirrplätzel in der Maximilianstraße – wo der Pilger steht. Die Tour endet auf dem Festplatz mit einem Imbiss. Tickets zu zwölf Euro gibt es in der Touristinfo, Telefon 06232/14 23 92.

Insgesamt hat Heidi Jester 57 Geschäfte auf der Fläche arrangiert. „Darunter sind neun Neuzugänge zu finden“, warf sie ein. Dazu zählen sowohl Fahrgeschäfte als auch Verzehrstände. Die Speyerer Frühjahrsmesse ist montags bis donnerstags, 14 bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 23 Uhr sowie sonn- und feiertags bereits ab 12 Uhr geöffnet. Am Karfreitag bleibt die Messe geschlossen.