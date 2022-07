Scheibe am Grünen-Büro beschädigt

Speyer. Diese Woche startete für die Speyerer Grünen sehr ernüchternd. Am Montagabend musste das Vorstandsmitglied Johannes Röder eine Sachbeschädigung an der Geschäftsstelle in der Armbruststraße feststellen: Das Schaufenster weist massive Schäden auf. Vermutlich durch rohe Gewalt mit einem spitzen Gegenstand verursacht. „Wir rechnen mit einem Sachschaden im vierstelligen Bereich“, sagt Mathias Münzenberger, der in Sachen Schaufenster aus Erfahrung spricht.

Schon seit einiger Zeit wird die Geschäftsstelle immer wieder durch Graffiti-Schmierereien oder das Anbringen von Aufklebern angegriffen. Bislang konnten die Hinterlassenschaften weitestgehend entfernt werden. Der jetzige Angriff nimmt neue Ausmaße an. Das Glas einer Scheibe ist so schwer beschädigt, dass sie wohl komplett ersetzt werden muss. „Wir haben – mal wieder – bei der Polizei Anzeige erstattet“, sagt Vorstandssprecher Sascha Bassing: „Die Speyerer Grünen lassen sich von solchen sinnbefreiten Angriffen jedoch nicht vom Weg abbringen. Unsere Geschäftsstelle ist ein Ort der gelebten Demokratie, zum Zusammenkommen, Diskutieren und politischen Wirken. Wir verurteilen diese Beschädigung zutiefst und hoffen auf polizeiliche Aufklärung“, schreibt uns Pressesprecherin Jana Dreyer. zg