Schenkungen in die Pfalz und nach Übersee

Mannheim/Speyer. Mit zahlreichen Schenkungen hat die in Mannheim ansässige Ike und Berthold Roland Stiftung im Jahr 2021 kulturelle Einrichtungen mit Schenkungen bedacht. Gleichzeitig hat sie mit einer Ehrung des Stiftergründers Dr. Berthold Roland eine weitere Anerkennung erfahren. Wie Geschäftsführer Oliver Roland unserer Zeitung mitteilte, zählen bei den Schenkungen von Kulturgütern neben regionalen und nationalen Empfängern auch internationaler Adressaten von herausragender Bedeutung.

Weltweite Schenkungen gingen beispielsweise nach Hongkong, Santiago de Chile, Jerusalem, Kapstadt, Chicago, Sydney, das Archäologische Nationalmuseum Neapel sowie an die Eremitage St. Petersburg. Nach Jerusalem ging eine Farbradierung des Neustadter Künstlers Gerhard Hofmann.

National bedacht wurden Speyer, Mainz, Koblenz, Wiesbaden, Baden-Baden und Mannheim. Was Speyer anbelangt, erhielten die Pfälzische Landesbibliothek ein Konvolut an Künstlerpost und der Historische Verein der Pfalz mit speziellen Fotos von Altkanzler Helmut Kohl, die nach Einschätzung von Museumsdirektor Dr. Alexander Schubert als zeitgeschichtliches Bildmaterial eine interessante Ergänzung zu zwei Kohlbüsten sowie einen wichtigen Baustein zu einer künftigen Kohl-Ausstellung im Historischen Museum darstellen. Über diese und vorangegangene Schenkungen an Speyerer Institutionen haben wir ausführlich berichtet.

Für seine besonderen Verdienste wurde Stifter Dr. Berthold Roland am 22. Juni vom Literarischen Verein der Pfalz Landau mit der Ehrenmitgliedschaft gewürdigt. Bereits im Mai 2018 wurde dem Mäzen die Ehrenmitgliedschaft des Historischen Vereins der Pfalz verleihen. Roland ist das einzige lebende Ehrenmitglied des knapp 3000 Mitglieder zählenden Vereins unter Vorsitz des früheren Speyerer OBs Werner Schineller.

Die gleiche Ehrung wurde Roland im Dezember 2020 vom Verein Feuerbachhaus zuteil. Nicht ohne Grund, denn das Feuerbachmuseum und weitere Speyerer Einrichtungen konnten sich in der Vergangenheit über Schenkungen in einem Wert von circa 150000 Euro freuen.

Den Kunstpreis der Stiftung erhält im kommenden Jahr der Bildhauer Hans-Michael Kissel aus Ladenburg, der die Stiftungsorgane mit seinen kinetischen Skulpturen überzeugte. mey