Spur 1 ist einfach die Königsklasse

Speyer. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause zieht das Spur-1-Treffen in die große und moderne Veranstaltungshalle „Hangar 10“ des Technik Museum Speyer um und findet am Wochenende vom 16. und 17. Juli statt. Die Veranstaltung ist im Gesamteintrittspreis des Museums enthalten. Der Bereich in der Eventhalle ist am Samstag, 16. Juli, von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag, 17. Juli, von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Die Traditionsveranstaltung zählte 30 Jahre zu einer der ältesten Aktionen des Technik Museum Sinsheim. Da das Interesse am Treffen immer größer wurde, reichte der Platz in den dortigen Veranstaltungsräumen nicht mehr aus. Absagen oder verkleinern war keine Option für das Museumsteam. Daher richtete sich der Blick zum Schwestermuseum nach Speyer. „Wir überlegten lange, was wir machen. Schließlich liegt uns das Spur-1-Treffen am Herzen. Da Speyer nicht weit entfernt ist, entschlossen wir uns dazu, den Ort zu wechseln. Somit bleibt das Treffen unseren Museumsfans erhalten“, erklärt Projektleiter Holger Baschleben.

Teilnehmer aus ganz Europa

Die Aussteller und Händler kommen aus ganz Europa. Mit dabei sind viele Clubs, die ihre spektakulären und mit viel Liebe gefertigten Spur-1-Anlagen vorführen. Bei den zahlreichen Händlern können die Besucher nach Herzenslust stöbern. Der Austausch untereinander ist beim gemeinsamen Hobby natürlich vorprogrammiert und auch das Fachsimpeln mit alten Hasen oder Neulingen gehört zum Treffen dazu. zg