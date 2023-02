Tanja Binder nennt Speyer eine Schatzkiste

Speyer. Wenn Dr. Matthias Nowack zum 31. März nach über 33 Jahren bei der Stadtverwaltung seinen Ruhestand antritt, übergibt er die Leitung des Fachbereichs für Kultur, Tourismus, Bildung und Sport unmittelbar an Tanja Binder, die ihren Dienst zum 1. April antritt. „Tanja Binder bringt berufliche und persönliche Erfahrungen aus allen vier Bereichen mit, die sie als Leiterin des Fachbereichs künftig verantworten wird und sie hat das Auswahlgremium nicht nur mit ihren Fachkenntnissen, sondern auch mit ihrer sympathischen und freundlichen Art überzeugt“, begründet Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler die Entscheidung des Auswahlgremiums.

„Mit ihr haben wir eine engagierte und leitungserfahrene Frau gefunden, die sich für Kultur, Tourismus, Bildung und Sport begeistert und die die von Matthias Nowack geleistete, hervorragende Arbeit fortführen und weiterentwickeln wird“, ist sich die zuständige Dezernentin Monika Kabs sicher.

Tanja Binder im städtischen Kulturhof Flachsgasse. © Stadt Speyer

Tanja Binder ist 53 Jahre alt und lebt in Mannheim. Die Mutter dreier Kinder im Teenageralter bringt eine tiefe Leidenschaft für Kultur mit, möchte sich für mehr Bildungsgerechtigkeit einsetzen und liebt es, selbst Sport zu treiben. Ihr Ziel ist es, für möglichst viele verschiedene Gruppen der Gesellschaft Zugänge zu Kultur, Bildung und Sport zu schaffen. Das spiegelt sich auch in ihrem Werdegang und ihren bisherigen beruflichen Stationen wider: Nachdem sie zunächst rund zehn Jahre als Redakteurin und Chefredakteurin in den Bereichen Kultur und Bildung bei verschiedenen Magazinen tätig war, bringt sie aus den letzten 13 Jahren ihres beruflichen Wirkens reichlich Erfahrung aus der öffentlichen Verwaltung bei den Stadtverwaltungen Mannheim und Karlsruhe mit. In der Kunsthalle Mannheim war sie für die Professionalisierung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und anschließend als Pressesprecherin der Bundesgartenschau tätig. Zuletzt hat sie die Abteilung Kommunikation & Marketing am ZKM in Karlsruhe geleitet, wo sie sich für die strategische Planung und Weiterentwicklung der Gesamtkommunikation eingesetzt hat und das Tourismusmarketing mit Fokus aufs benachbarte Frankreich neu aufgesetzt hat.

Breitgefächerte theoretische Grundlagen hat sie mit der Absolvierung der Studiengänge Kultur und Management in Heidelberg, London und Kaiserslautern gelegt und sich durch die Kombination aus Kunstgeschichte, Germanistik, Anglistik und Kultursoziologie einerseits und Management für Kultur- und Non-Profit-Organisationen andererseits eine betriebswirtschaftliche und strategisch-konzeptionelle Denkweise zu eigen gemacht, die sich auch bei der Leitung des abwechslungsreichen und thematisch heterogenen Fachbereichs als wertvoll erweisen könnte.

Moderne agile Stadtentwicklung

Ihrer neuen Aufgabe sieht Tanja Binder nach eigenen Angaben mit großer Freude und Begeisterung entgegen: „ Speyer ist eine wahre Schatzkiste – mit einer märchenhaften Altstadt, der wunderbaren Lage am Rhein, einer Vielzahl an Freizeitangeboten, Kultureinrichtungen und Sportvereinen sowie den beiden großartigen Weltkulturerbe-Stätten, die immer einen Besuch wert sind. Auf Basis dieser reichen Geschichte entwickelt sich Speyer modern und agil mit großen Schritten in die Zukunft. Ich freue mich darauf, diesen Prozess gemeinsam mit dem Stadtvorstand und den Mitarbeitenden mitzugestalten und Kultur, Tourismus, Bildung und Sport leiten und weiterentwickeln zu dürfen.“ zg