Thomas Siffling erhält Mannheimer Bloomaul-Orden

Mannheim. Am Ende greift er zur Trompete, spielt die Melodie von „Sentimental Journey“ – und Joana singt spontan den Mannheimer Text dazu: „Babbe guck, do vorne liegt en Kippe, sterz dich druff, sonst is er fort“ – entstanden in der kargen Nachkriegszeit, als die Deutschen froh waren für liegengelassene Zigarettenstummel der Besatzungssoldaten. Es ist der Moment, bei dem klar wird: Thomas Siffling passt in die Runde der Bloomäuler.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Leider können nur knapp 200 Zuschauer dabei sein. Tilmann Pröllochs, der Geschäftsführende Intendant („Aus der Stadt des Grünkohlkönigs kommend“), legt zwar ein klares Bekenntnis dafür ab, dass das Nationaltheater weiter gerne die Übergabe der höchsten bürgerschaftlichen Auszeichnung ausrichten will. An diesem Abend sei wegen der Generalsanierung aber das Tanzhaus Käfertal der einzig möglich Ort, und so bildet die Choreographie „Kosmos – schwerelos“ den nicht von jedem als passend empfundenen Rahmen der Verleihung.

Das Verleihungskomitee macht aber das Beste daraus. Markus Haass, Bert Siegelmann und Achim Weizel wagen sich mit grellbunten Socken auf den empfindlichen Tanzboden, und Haass trägt gar ein Röckchen als Primaballerina! Gemeinsam präsentieren sie in dem von Claudia Plaßwich inszenierten Sketch den Mann mit der Trompete als das neue Bloomaul.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Musik und Genuss „Bülent Blanc“ oder Apaches Cuvée – welche regionale Künstler auf Wein setzen Mehr erfahren

Haass zeichnet den Lebensweg des Musikers, die Entwicklung seiner Liebe zum Jazz und die internationalen Erfolge nach. Besonders würdigt er aber die Eröffnung des Jazz- und Musikclubs „Ella & Louis“ 2017 im Rosengarten. Siffling sei dadurch vom Musiker zum Manager geworden, der das Kulturleben Mannheims „auf wunderbare Weise erweitert“, so Haass. „Wir sind überaus dankbar und glücklich darüber, dass er sich bewusst für Mannheim entschieden hat und nicht etwa für Karlsruhe oder gar Berlin“, betont er: „Es gehören großer Mut und das richtige Händchen dazu, ein nachhaltiges Ambiente für Jazzkultur in einer Stadt der Größe Mannheims zu schaffen.

Marcus Fähnle, 2022 ausgezeichnet und jetzt der Laudator, klärt den „Gelbfüssler“ dann erst einmal auf sehr humorvoll-originelle Weise über die Historie von Mannheim seit dem Kurfürsten auf und erklärt ihm, „was es der Mannemer Seele so auf sich hat, damit Du weißt, wie wir hier so ticken .“ Und Fähnle zitiert den „Pilwe-Peter“ der in seiner Neckarauer Hausarztpraxis fassungslos gewesen sei, dass „en Badenser aus Karlsruhe Bloomaul wird“.

Zwar diagnostiziert Fähnle bei Siffling „noch leichte sprachliche Schwierigkeiten“. Und dann setzt sich Fähnle auch noch eine „Baden-Kapp“ auf, in rot und gelb, die Siffling nun nicht mehr tragen dürfe – eine herrliche Szene, denn lieber schenkt er Siffling eine Blau-Weiß-Rote Adlermütze.

Aber dann lässt Fähnle doch keinerlei Zweifel daran, dass ein Karlsruher „ein echtes Bloomaul“ werden könne. Der Jazzmusiker sei „mittlerweile tief verwurzelt in Monnem“. Siffling sei „mutig, spitzbübig, schlagfertig und ein aufrichtig ehrlicher Kerl“, so der Laudator. Der Bloomaulorden sei „ein bisschen wie der Ehrenbürger für eschte überzeugte Mannheimer – letztendlich is es de Adel von der Gass“, erklärt Fähnle im Dialekt und ruft dem Ordensträger zu: „Jetzt bisch Du en eschter Mannemer Buh, en eschtes Bloomaul, mach was draus!“

Gerührt dankt Siffling für die Ehrung und gibt zu, dass er lange gerätselt habe: „Warum eigentlich ich?“ Dabei räumt er ein, dass in ihm zwei Herzen schlagen – für seine Geburtsstadt Karlsruhe und für Mannheim. Er wolle den Bloomaulorden „in Ehren tragen und mich weiter für Mannheim einsetzen“, verspricht Thomas Siffling.