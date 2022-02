Verkehr rollt nur einspurig auf der B 39

Speyer. An der Bundesstraße 39 ist im Bereich Speyer viel gearbeitet worden in jüngster Zeit: Auf die Sanierung der Salierbrücke und den Umbau des benachbarten Knotenpunkts am Lußhof jenseits des Rheins kam im Spätjahr 2021 die Sanierung der Kanäle entlang der Straße. Gegenüber den Einschränkungen bei diesen Projekten ist die aktuelle halbseitige Sperrung ein geradezu flüchtiges Ereignis: Der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz lässt seit Montag wie jeden Februar Arbeiten am Bewuchs des Damms der B 39 durchführen – und will diesen Donnerstag damit fertig sein.

Dafür ist die Umgehungsstraße zwischen 9 und 16 Uhr halbseitig in Fahrtrichtung B 9 gesperrt. Der Verkehr in Richtung Salierbrücke/Baden-Württemberg rollt mit reduzierter Geschwindigkeit weiter. Fahrzeuge, die vom badischen Ufer in Richtung Pfalz unterwegs sind, werden an der Anschlussstelle Speyer-Zentrum abgeleitet auf eine Umleitungsstrecke parallel zur Bundesstraße.

Sie verläuft über die Karl-Leilling-Allee und die Paul-Egell-Straße bis zur Landauer Straße, wo die Blechlawine an der Anschlussstelle Speyer-Süd/Römerberg/Germersheim wieder auf die B 39 fahren kann. In der durch geparkte Autos eingeengten Paul-Egell-Straße kommt es dabei immer wieder zu kurzen Behinderungen. Zu Hauptverkehrszeiten ist auch die Ampelkreuzung Paul-Egell-/Landauer Straße durch das erhöhte Verkehrsaufkommen überlastet.

Bei den Arbeiten der Straßenmeisterei wird die Lärmschutzwand freigelegt, Leitpfosten werden gewaschen, die Beschilderung wird auf Schäden geprüft. Gleiches gilt für Schutzplanken, beschädigte Teile werden ausgetauscht. Veranschlagt waren für die Instandsetzung zwei Wochen. Laut Landesbetrieb ist aber schon am 17. Februar Schluss. mm