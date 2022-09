Vermarktung in Speyer startet jetzt

Speyer. Die Vorvermarktung von vier weiteren Glasfaserausbaugebieten, sogenannten Clustern, läuft am Montag, 5. September, in Speyer an. Am 30. Juni hatte der Aufsichtsrat der Stadtwerke den weiteren Glasfaserausbau beschlossen. Dazu betont SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring: „Wir Stadtwerke möchten als Infrastrukturdienstleister für Speyer dazu beitragen, ein modernes und zukunftsfähiges Glasfasernetz zur Verfügung zu stellen.Die digitalen Datenmengen steigen kontinuierlich. Dafür brauchen wir schnelle, zukunftsfähige Netze.“ Bei den vier neuen Clustern handelt es sich in Speyer-West um die Gebiete um die katholische Kirche St. Otto und den Berliner Platz sowie um die Bereiche „Lange Gewann“ und „Birkenweg“ in Speyer-Nord.

Eine Nachfragebündelung von Interessierten soll zusätzlich um das Neubaugebiet „Russenweiher“ im Speyerer Süden stattfinden. Bis Ende Oktober haben Haushalte und Gewerbebetriebe in diesen fünf Gebieten die Möglichkeit, von Vorteilen zu profitieren. „Unter anderem ist der Glasfaser-Hausanschluss nur während der Vorvermarktungsphase kostenfrei zu haben“, informiert Georg Weyrich, der Teamleiter Marketing bei den SWS. Wie bei vorhergehenden Clustern müsse die Abschlussquote in dem jeweiligen Gebiet bei 40 Prozent liegen, damit der Ausbau realisiert werden könne, so Weyrich. Die Höhe der Abschlussquote bestimme die Reihenfolge des Ausbaus in den einzelnen Gebieten.

Die SWS haben bereits damit begonnen, die Anlieger der 3300 Hausanschlüsse und 6100 Nutzungseinheiten schriftlich zu informieren. Außendienstler sind zur Akquise in den Gebieten unterwegs. Anlaufstellen vor Ort sind das Kundenzentrum der Stadtwerke in der Industriestraße 23, das Mediator in der Maximilianstraße und das Mehrgenerationenhaus im Weißdornweg in Speyer-Nord. Die Investitionskosten für die über 6000 Nutzungseinheiten belaufen sich auf 16 Millionen Euro.

Bislang profitieren die Anlieger im Cluster Auestraße von den Vorteilen der Glasfaser. Im südlichen Teil von Speyer-Nord geht der Ausbau im Dezember 2022 zu Ende. Im Cluster Meisen-/Bussardweg war die Vorvermarktung mit einer Abschlussquote von über 56 Prozent erfolgreich. Abseits der Cluster wurden bereits zahlreiche Schulen, Unternehmen und digitale Einrichtungen ans Netz gebracht. „Bei hoher Anschlussnachfrage werden wir auch ein Vorziehen in entsprechenden Quartieren prüfen und umsetzen“, ergänzt Bühring. zg