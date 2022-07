Viermal gibt’s Picknick mit Musik

Speyer. „Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause kehren die Speyerer Picknickkonzerte diesen Sommer zurück“, freut sich Bürgermeisterin Monika Kabs. Für die Monate Juli und August hat das städtische Kulturbüro vier abwechslungsreiche Konzerte organisiert, die in gewohnt entspannter Atmosphäre genossen werden können.

Die Wiese an der Steinbühne im Domgarten, die Landzunge am Alten Hafen, die Parkanlage zwischen Stadthalle und Mühlturmstraße sowie der Adenauerpark bieten jeweils eine schöne Kulisse und eignen sich hervorragend für ein gemütliches Sonntagspicknick mit der Familie oder Freunden. Die passende musikalische Begleitung bieten die Big Band des Musikvereins Otterstadt, die Back Beat Company, die Blues Band Mojo, Ringo und der Blueswolf, das Skylark String Trio und das Duo Sandie Wollasch und Matthias Hautsch.

Zum Auftakt interpretiert am Sonntag, 17. Juli, um 11 Uhr im Domgarten die Back Beat Company, unter der Leitung von Christoph Tischmeyer, gemeinsam mit Jazzsängerin Astrid Tischmeyer Big-Band-Sounds aus den verschiedenen Epochen des Jazz. Ausgewogen, farbenreich, schwungvoll und manchmal auch ein bisschen melancholisch wechseln sich Klassiker mit modernen Songs ab.

Die Band Mojo, Ringo und der Blueswolf ist am Sonntag, 31. Juli, 11 Uhr am Bootshaus Alter Hafen nicht nur ein Projekt gestandener Musiker, die alle schon seit Jahrzehnten in Sachen Blues unterwegs sind, sondern auch gern gesehener Gast auf Speyerer Bühnen. Zu ihrem Repertoire gehören eigene Kompositionen und die Klassiker des Chicago Blues.

Das Skylark String Trio um den Speyerer Gitarristen Christoph Stadtler interpretiert am Sonntag, 14. August, ab 11 Uhr in der Parkanlage zwischen Stadthalle und Mühlturmstraße alte Klassiker neu und präsentiert die gesamte Vielfalt von barocken, klassischen und romantischen zeitlosen Favoriten.

Speziell und ganz anders arrangierte Queen-Songs bestimmen das Programm des Sandie Wollasch und Matthias Hautsch Duos „Dedicated to Freddie Mercury“ am Sonntag, 28. August, ab 11 Uhr im Adenauerpark, in dem auch Eigenkompositionen zu hören sind. Die Sängerin und der Gitarrist ergänzen sich auf einzigartige Weise. zg