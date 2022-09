Vikare beginnen Vorbereitungsdienst

Speyer. Sie haben an diesem Dienstag ihre Ernennungsurkunden in das Vikariat erhalten: Lina Sophie Ehrmann, Theresa Gilcher, Jasmin Mannschatz, Maximilian Kölsch und Denis Schödler beginnen in Kürze den Vorbereitungsdienst in der Evangelischen Kirche der Pfalz. Dieser dauert insgesamt zweieinhalb Jahre und führt die angehenden Geistlichen zunächst in ein Schulpraktikum.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Feierstunde in der Speyrer Dreifaltigkeitskirche begrüßte Oberkirchenrätin Marianne Wagner die Vikare. Wagner hielt auch die Ansprache. Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst konnte krankheitsbedingt nicht teilnehmen. In ihrer Ansprache ermutigte Wagner, bewusst die Gemeinschaft mit anderen zu suchen.

„Das kann in der Gemeinde sein, in der Kollegenschaft, aber auch innerhalb des Vikariatskurses“, so die Oberkirchenrätin. In der Zukunft komme es auch in der Kirche mehr und mehr darauf an, Teamplayer zu sein.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Feierliche Investitur in Elpersheim „Zu anderen Menschen ein neues, gutes Verhältnis suchen“ Mehr erfahren

Außerdem bestärkte Wagner die angehenden Pfarrern darin, Neues zu wagen und alte, ausgetretene Pfade zu verlassen. In allen Belangen sagte die Oberkirchenrätin die Unterstützung des Landeskirchenrats zu. zg/lk