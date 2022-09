Von der „Schobbetankstell“ übern „Paradiesgarten“ bis zum „Retscherrock“

Speyer. Kaum ist das Rheinuferfest vorbei, beginnt schon das Altstadtfest in Speyer. Und auch dieses Fest findet traditionell immer nur freitags und samstags statt, diesmal am 9./10. September. Am Montag gab’s Einblicke ins Programm: Die Anwohner der Altstadt und die Speyerer Vereine betreiben die Höfe und Stände beim 45. Altstadtfest in die Gassen der Speyerer Altstadt, wenn sich ab Freitag, 9. September, 19 Uhr zwischen Fischmarkt und Sonnenbrücke sämtliche Ecken und Winkel mit Leben füllen.

Der zweitägige Trubel in den ältesten Gassen der Stadt fand erstmals 1976 als großes Familienfest statt. Das nachbarschaftliche Zusammenrücken und das private Engagement vieler Altstadtanwohner geben dem Fest sein ganz besonderes Flair und seine gemütliche Atmosphäre. Zur Eröffnung spielt ab 18.30 Uhr die Stadtjugendkapelle am Fischmarkt. Um 18.50 Uhr zieht der Fanfarenzug auf dem Fischmarkt ein und bläst zum Sturm auf die Schoppen und Leckereien. Um 19 Uhr gibt’s einen Bieranstich durch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler auf der Fischmarktbühne. Das Team vom „Schorlekönig“ präsentiert dort freitags „Die Pfälzer Frühgrumbeere“.

Verzichtet werden muss dieses Jahr auf das gemütliche Inselleben auf „Klein Venedig“. Open-Air-Feeling garantiert der „Altstadtrock“, der von der Eventagentur VS Communication auf der Domwiese organisiert wird. Abwechslungsreiche Bands und eine offene Bühne sowie zahlreiche Verkaufsstände bieten große Vielfalt an Speisen und Getränken. Beginn ist dort freitags und samstags ab 19 Uhr. In diesem Jahr präsentiert sich auch wieder der Rockmusikerverein mit dem „Retscherrock“ live in der Ruine.

Der schönste Platz in der Altstadt ist der „Paradiesgarten“ hinter der Dreifaltigkeitskirche. Dort gibt’s an beiden Abenden Livemusik – am Freitagabend mit der Band „N.S.A.“ – leckere Speisen und Getränke.

Samstagmittags Kinderangebote

Insgesamt machen 53 Teilnehmer mit – 23 Vereine, 21 Anwohner und neun weitere Standbetreiber. Die Firma „Abenteuer erleben“ will am Samstag, 10. September, von 14 bis 18 Uhr im Innenhof des Klosters St. Magdalena für ein spannendes, kostenfreies Kinderprogramm sorgen. Unter dem Motto „Altstadt-Abenteuer“ werden unter anderem Bogen- und Torwandschießen, Niedrigseilelemente, Cross-Minigolf, Kinderschminken, Blinden- und Kettcarparcours sowie eine Hüpfburg aufgebaut. Die Kinder erhalten eine Laufkarte, mit der sie alle Stationen ablaufen können. Danach nimmt jedes Kind an einer Verlosung teil. Der Hauptgewinn ist ein Kindergeburtstag, ausgerichtet von „Abenteuer erleben“.

Fünf Teilnehmer sind übrigens schon seit dem Gründungsjahr 1976 dabei: der Fanfarenzug Rot-Weiß, der Ski-Club, der FC Speyer 09 (ehemals VFR), das Altstadthaisl und die Brezelbäckerei Berzel. Neu dabei ist die Weinlounge im Berzelhof sowie die Anwohner Ennilli Abdeslamn und Özkan Sayim auf dem Fischmarkt, der Cooking Kids Club auf dem Fischmarkt, Araceli Navarro Diaz in der St. Georgen-Gasse, Gernot Morcinczyk in der Hasenpfuhlstraße und das Gasthaus zum Halbmond in der Nikolausgasse. Einen Generationenwechsel gibt es an der „Schobbetankstell“ an der Sonnenbrücke, wo Sohn Moritz von Vater Philipp Stumpf übernimmt.

„Der Grundgedanke des Altstadtfestes 1976 war, dass die Bürgerschaft der Stadt zu sich selber kommt. Darin soll der Herzschlag der Speyerer spürbar sein – in den ursprünglichen Gassen der alten Stadt am Rhein, in Häusern, die weithin zum Fest einen neuen Anstrich bekommen haben und die in ihren Höfen Gäste aus der Nachbarschaft mit Fremden um sich versammeln. Getragen von privater Initiative der Anwohner und der Speyerer Vereine haben sich spontane Initiativen – von der Fischbräterei bis zum Weinausschank der Versteigerung ausgedienter Möbelstücke bis zu Musikdarbietungen –in die Herzen der Speyerer und bald auch vieler Gäste aus nah und fern eingespielt“, so hatte es der frühere Oberbürgermeister Dr. Christian Roßkopf einmal in seinen Erinnerungen geschrieben. zg