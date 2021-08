Von der Taiga bis nach Wien

Speyer. Ein traumhaftes Kulturwochenende steht im Paradiesgarten hinter der Dreifaltigkeitskirche bevor. Eröffnet wird es am Freitag, 13. August, um 19 Uhr von den „Apparatschicks“, die in der Gegend nur diesen einen Stopp einlegen. Matrosov an Gesang und Balalajka, Mischa am Akkordeon, Pasha an der Kontrabass-Balalaika und Schurik an Schlagzeug und Percussion singen und spielen, was das Zeug hält, und begeistern das Publikum mit ihren mitreißenden Melodien und Anekdoten aus der sowjetischen Vergangenheit. Von Polka bis Ska, Reggae, Rock’n’Roll, Disco und sogar Techno – den elektrifizierten Folklore-Instrumenten kann diese Band alles entlocken.

Weiter geht’s am Samstag, 14. August, ab 19 Uhr mit dem Duo „Red & Grey“, hinter dem sich die bekannten Musiker Erwin Ditzner (Schlagzeug) und Jörg Teichert (E-Gitarre und Gesang) verbergen. Sie präsentieren in diesem Projekt erdigen und rotzigen Blues mit Ausflügen in Artverwandtes. Mit großem Respekt vor den Urvätern des Blues brechen sie starre Formen auf und geben ihrer Musik ein eigenes Gesicht. In Ditzners dichtem und akzentuierten Spiel ist immer auch der urige Puls stampfender Füße zu spüren, während Teichert auf seinen Slidegitarren traditionelle Spielweisen mit rockiger Attitude verbindet. Das spricht auf direktem Wege Seele und Körper an, die immer mal durch den Einsatz von ungewöhnlichem Instrumentarium überrascht werden.

Wie üblich wird das Wochenende durch eine Matinee beschlossen: „Venedig trifft Wien“ heißt es am Sonntag, 15. August, um 11.30 Uhr. Das Palatina-Klassik Barockensemble spielt unter Leitung von Prof. Leo Krämer zauberhafte Musik aus den beiden Metropolen. Zu hören sein werden unter anderem Auszüge aus den „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi, „An der schönen blauen Donau“ von Johann Strauss, „Liebesleid und Liebesfreud“ von Fritz Kreisler oder „Im Prater blühn wieder die Bäume“ von Robert Stolz.

Vom 19. bis 22. August gibt’s zum Finale ein verlängertes Wochenende mit „Jazz im Rathaushof goes Paradise“. zg

Info: Infos auf www.speyer.de/paradiesgarten. Tickets in der Touristinfo Speyer und im SZ-Kundenforum am Schlossplatz in Schwetzingen.