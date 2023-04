Wandern für den Dom mit gelungenem Auftakt

Speyer. Der Start der großen Sponsoringaktion für den Kaiserdom zu Speyer ist gelungen: 60 Mitwandernde machten sich unter der Leitung des Pilgerführers Bruder Josef Faath auf den Weg von Speyer nach Neustadt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Start war im Dom mit einer kleinen Segensfeier, gestaltet von Domdekan und Domkustos Dr. Christoph Maria Kohl. Danach ging es durch die Maximilianstraße und durchs Altpörtel Richtung Dudenhofen. Mit von der Partie war der Pfälzerwald-Verein Speyer. Dessen Wanderwart Bernhard Steigleider sorgte für eine willkommene Überraschung mit einem „Erfrischungstisch“ mit Getränken und Obst vor dem letzten Drittel der mit fast 30 Kilometern herausfordernden Wegstrecke. Auch Mitglieder der St. Jakobusgesellschaft mit dem Regionalgruppensprecher Karl-Heinz Nagel wanderten dieses schöne Teilstück des Jakobusweges mit, das größtenteils durch eine parkartige Wald-landschaft führt. Bei bestem Wanderwetter ging jeder mit, soweit er wollte und konnte. 24 Wandernde schafften zum Schluss noch den Anstieg zum Herz Jesu Kloster in Neustadt, wo ein großes Streichholzmodell des Doms zu bewundern war, gebastelt von Bruder Josef. Die Europäische Stiftung dankt allen Wanderern, Bruder Josef Faath vom Herz-Jesu-Kloster in Neustadt als Wanderführer, dem Pfälzerwald-Verein und der St. Jakobusgesellschaft für den gelungenen Auftakt zur Benefizaktion „Die Pfalz wandert für den Dom“. Mit den eingenommenen Spenden soll die in diesem Jahr startende Sanierung der Osttürme des Doms unterstützt werden.

Am Maiwochenende geht’s weiter

Kontakt Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer, Edith-Stein-Platz 4, 67346 Speyer, Telefon 06232/10 23 97, E-Mail: stiftung-kaiserdom@bistum-speyer.de. Spendenkonto: Liga-Bank DE62 7509 0300 0100 0535 38 (Kennwort: Domwandern). zg

Die nächsten organisierten Wanderungen gibt es am ersten Maiwochenende. Für Samstag, 6. Mai, hat der Pfälzerwald-Verein zu einer Wanderung auf dem Pfälzer Jakobsweg von Speyer nach Germersheim eingeladen. Start für diese 18 Kilometer lange Tour mit Zielpunkt Wanderheim „Fronte Becker“ ist um 10 Uhr auf dem Domvorplatz. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich und ein Kostenbeitrag wird nicht erhoben, stattdessen werden Spenden zugunsten des Doms erbeten. Weitere Infos gibt es unter www.dom-wandern.de oder per E-Mail an info@pwv.de sowie unter der Telefonnummer 06321/22 00.

Am Sonntag, 7. Mai, wird eine Rundwanderung angeboten durch das Naturschutzgebiet Hördter Rheinaue (zwischen Germersheim und Hördt). Unter dem Titel „Der Pfälzer Urwald – eine ökologisch-botanische Wanderung durch die Auenlandschaft bei Hördt“ führt die Naturführerin und Biologin Dr. Astrid Schnakenberg sachkundig durch dieses Refugium für seltene und vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Start- und Zielpunkt ist das Schleusenhäuschen am Ortsausgang von Sondernheim, wo sich eine gemütliche Gaststätte befindet. Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an astrid.schnakenberg@naturfuehrer-pfalz.de oder unter der Nummer 07277/83 47. Der Kostenbeitrag beträgt 10 Euro pro Person; Kinder sind frei. Spenden zugunsten des Doms werden erbeten. zg