Weihnachten im Speyerer Dom feiern

Speyer. Wenn am Heiligabend die Figuren in der Krippe stehen und die Weihnachtsbäume den Altarraum einrahmen, dann ist Weihnachten im Dom angesagt. Für die Speyerer und viele Katholiken in der Region gehört zu Weihnachten ein Besuch in der Kathedrale einfach dazu. Deshalb hier einige Gottesdiensttermine, die der Bischof oder der Weihbischof leiten.

Am Heiligabend, 24. Dezember, lädt das Domkapitel um 15 Uhr zu einer Kinderkrippenfeier mit den Vor- und Nachwuchschören des Mädchenchores und den Domsingknaben in die Kathedrale ein. Ab 22.30 Uhr erklingt weihnachtliche Orgelmusik mit Domorganist Markus Eichenlaub. Die Christmette mit Vigilfeier hält dann Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann ab 23 Uhr. Für den ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, hat sich Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann um 10 Uhr das Pontifikalamt vorgenommen. Um 16.30 Uhr findet dann die Pontifikalvesper statt. Das Pontifikalamt am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, der dem Gedenken an den zweiten Patron des Doms, Erzmärtyrer Stephanus, gewidmet ist, wird um 10 Uhr von Weihbischof Otto Georgens zelebriert.

Gottesdienst zum Jahreswechsel

An Silvester am Samstag, 31. Dezember, findet ab 16 Uhr ein feierliches Pontifikalamt mit Bischof Wiesemann zum Jahresschluss im Dom statt. Am Neujahrstag, 1. Januar, ist um 10 Uhr ein Kapitelsamt mit Domdekan Dr. Christoph Kohl geplant. Er feiert am selben Tag um 20 Uhr zudem noch einen „Gottesdienst im Dom – mal anders“ mit den Gläubigen.

Am Dreikönigstag, der diesmal auf einen Freitag, 6. Januar, fällt, zelebriert Weihbischof Otto Georgens um 10 Uhr ein feierliches Pontifikalamt zum Fest der Erscheinung des Herrn. Alle Gottesdienste werden in besonderer Weise von der Dommusik gestaltet. Die Orgel wird in den Hauptgottesdiensten von Domorganist Markus Eichenlaub gespielt.

Besichtigungszeiten einhalten

Die Tage rund um das Weihnachtsfest gehören zu den besucherstärksten des Jahres in der Speyerer Kathedrale. Das liegt übrigens auch an der bekannten Domkrippe. Zeit für das persönliche Gebet, zum Anzünden einer Kerze oder für Besichtigungen ist außerhalb der Gottesdienste zu den Öffnungszeiten des Doms. An Tagen rund um Weihnachten sind die Besichtigungszeiten durch die Gottesdienste begrenzt. So ist am Heiligen Abend eine Besichtigung zwischen 9 und 14.30 Uhr möglich, am ersten Weihnachtstag zwischen 12.30 und 15.30 Uhr und am zweiten Weihnachtstag zwischen 12.30 und 17.30 Uhr. An Tagen ohne besondere Gottesdienste ist der Dom von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Am Heiligen Abend ist die Dom-Info von 9 bis 14 Uhr geöffnet. An den Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester und am Neujahrstag bleibt sie geschlossen.