"Wein am Dom": Speyerer Frühlingsmesse ist eröffnet

Speyer. Der Verein Pfalzwein und die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz veranstalten an fünf verschiedenen Veranstaltungsorten in der Speyerer Innenstadt zum achten Mal heute und morgen die zweitägige Weinmesse "Wein am Dom. Pfälzer Frühlingsweinmesse" und locken damit viele Menschen zum Probieren der rund 800 Weine von rund 130 Betrieben und Weingütern. Am Samstag wird die Weinmesse offiziell eröffnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Messe Speyer: "Wein am Dom" 2023 lockt Besucher an 38 Bilder Mehr erfahren

Im Kulturhof Flachsgasse kann man Wein- und Kunstgenuss gut kombinieren. Die Galerie Kulturraum ist ein weiterer der Veranstaltungsorte und bietet sich bestens zum kombinieren von Wein- und Kunstgenuss an.