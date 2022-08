Werden Speyer und Chichester Partnerstädte?

Speyer/Chichester. Mit knapp 28 000 Einwohnern würde man Chichester wohl eher als Kleinstadt bezeichnen. Aber schon beim ersten Rundgang mit Stadtrat Craig Gershater und Stadträtin Anne Scicluna wird deutlich, dass es viele Gemeinsamkeiten zwischen Speyer und Chichester gibt: Die römische Stadtgründung, ein kompaktes historisches Zentrum, das fußläufig zu erschließen ist, eine bedeutende Kathedrale und ein starkes kulturelles Profil gehören dazu.

Auffallend in Chichester ist, dass kulturelle Programme im Zentrum vieler Aktivitäten stehen: Die kleine Stadt in West-Sussex hat seit1962 ein Theater- und Musical-Festspielhaus mit zwei Bühnen und einer Kapazität von 1400 Sitzplätzen in ihren Mauern. Es gehört zu Großbritanniens Vorzeigetheatern hinsichtlich Qualität und Innovation und verfügt über internationale Reputation.

Darüber hinaus findet in Chichester alljährlich ein Internationales Filmfestival statt. Mit der „Pallant House Gallery“ hat die Stadt ein Kunstmuseum, das gleich nach der „Tate Modern“ in London in der ersten Liga der britischen Museen für moderne Kunst mitspielt. Zu sehen ist dort derzeit die Ausstellung „Flesh and Spirit“, die das Werk des bedeutenden englischen Malers Glyn Philpot (1884-1932) erstmals wieder einer breiten Öffentlichkeit zugänglich macht.

In der imposanten Kathedrale von Chichester gibt es immer wieder spannende Kunstausstellungen – sie hat ein knallbuntes Kirchenfenster von Marc Chagall. © Stadt Speyer

Selbst die berühmte Kathedrale von Chichester ist Ausstellungsort für moderne Kunst. Für diese Kathedrale hat Marc Chagall ein knallbuntes Kirchenfenster geschaffen und Leonard Bernstein die „Chichester Psalms“ komponiert. Auch wechselnde Kunstausstellungen, Installationen und Arbeiten von zeitgenössischen Künstlern haben im Gotteshaus ihren Platz.

Kreatives Umfeld geschaffen

Chichester hat in den letzten Jahrzehnten konsequent auf kulturelle Aktivitäten gesetzt, um für Bewohner wie Besucher der Stadt ein erfahrbares kreatives Umfeld zu schaffen. Kultur wurde zum Motor der Stadtentwicklung erkoren. Das belegt eindrucksvoll eine Ausstellung unter dem Titel „The Art of Chichester – 60 years of creativity“ (Die Kunst von Chichester – 60 Jahre Kreativität) im Stadtmuseum, dem „Novium“. Die Ausstellung erzählt die Geschichte einer kleinen Stadt an der Südküste Englands, die sich in den letzten 60 Jahren in einen Ort verwandelt hat, an dem verschiedene kulturelle Ausdrucksformen und Institutionen eine sehr prominente Rolle spielen.

Chichester wird liberaldemokratisch regiert: Mit den Gästen aus Speyer sitzen keine „Brexeteers“ am Verhandlungstisch. Der Brexit und seine Folgen wird von den Gastgebenden als großes Desaster für England beschrieben, unter dem vor allem die Jugend leide. Als wichtiges Beispiel wird mehrfach der Wegfall der Erasmus-Programme genannt. Er bedeute einen großen Verlust für junge Menschen in England mit Blick auf Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten und erste berufliche Kontakte in andere europäische Länder. Es wird als wichtiger Auftrag der Stadtpolitik betrachtet, neue Wege nach Europa zu öffnen: Städtepartnerschaften gehören dazu.

Die Speyerer Bürgermeisterin Monika Kabs hat ihrem Bürgermeisterkollegen Julian Joy ein leckeres Lebkuchenherz mitgebracht, auf dem „Speyer & Chichester“ steht. © Stadt Speyer

In zwei Arbeitstreffen im „Council House“ verhandeln Bürgermeister Julian Joy und mehrere Stadträte und Stadträtinnen mit den Speyerer Gästen, wie neue Kontakte zwischen Speyer und Chichester entstehen können. Kulturaustausch, sportliche Begegnungen, Bürgerreisen und Schüleraustauschprogramme sollen in den nächsten Jahren das Kennenlernen ermöglichen. Zu letzterem Thema, dem Schüleraustausch, haben die Speyerer bereits eine Interessensbekundung des Nikolaus-von-Weis-Gymnasiums in den Gesprächsunterlagen. Der Vorschlag wird von der Verwaltung in Chichester dankbar aufgegriffen, man werde sich um eine geeignete Partnerschule in Chichester kümmern, heißt es zum Abschluss des ersten Gesprächs im Council Haus.

Erstaunlich ist für die Speyerer auch, dass in Chichester bereits ein Freundeskreis für neue Kontakte nach Speyer aktiv ist. Rob und Liz Cameron sitzen mit am Verhandlungstisch und berichten von Überlegungen dazu, die bis ins Jahr 2019 zurückreichen. Unabhängig von der Verwaltung und angeregt von Freunden aus Ravenna und Chartres habe sich eine Runde von etwa 20 Personen in unregelmäßigen Abständen im Pub getroffen, um eine Städtefreundschaft mit Speyer anzuregen. Corona habe dann leider viele Ideen zunichtegemacht.

Aktiven Viererbund schaffen

Dass Ravenna und Chartres bereits eng mit Chichester verbunden sind, ist überhaupt ein wichtiges Argument in dieser Gesprächsrunde: Im Viererbund mit Speyer, Chartres und Ravenna wären die wichtigsten europäischen Länder auch in der lokalen Außenpolitik von Chichester vertreten, so Stadtrat Craig Gershater. In Chichester denkt man europäisch. Der dortige Stadtrat hat den Brexit längst hinter sich gelassen.

Mit dem Besuch der Musical-Produktion „Crazy for you“ im Festspieltheater von Chichester geht der zweitägige Besuch der kleinen Speyerer Delegation zu Ende. Sie sei „dankbar für den intensiven und umfassenden Einblick in das Stadtgeschehen von Chichester. Es gäbe zahlreiche Gemeinsamkeiten der beiden Städte und man sei sich ein ganzes Stück nähergekommen“, sagt Bürgermeisterin Monika Kabs beim Abschied. Die Tür für eine neue Speyerer Partnerstadt in England ist weit geöffnet. Im Herbst diesen Jahres werden beide Stadträte – in Speyer und in Chichester – darüber beraten, wie es mit dieser Städtefreundschaft weitergehen wird.