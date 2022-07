Workshop für Kinder

Speyer. Während der landesweiten Woche der Medienkompetenz gibt’s auch Angebote in Speyer. Für die Kleinen gibt es Medienkompetenz zum Anfassen: Am Samstag, 9. Juli, von 10 bis 11.30 Uhr können Kinder zwischen acht und zehn Jahren bei einem kostenlosen Workshop in der Villa Ecarius zum Thema „Green Screen“ auf den Mond fliegen oder in den Tiefen des Meeres tauchen. Die Anmeldung läuft nur per E-Mail über stadtbibliothek@stadt-speyer.de, die Tablets und die App Green Screen werden zur Verfügung gestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„90 Prozent der Bürgerschaft können sich ein Leben ohne digitale Technologien nicht mehr vorstellen, andererseits möchten zwar rund 50 Prozent das Leben digitaler gestalten, kennen sich in diesem Bereich aber nicht genügend aus“, führt Beigeordnete und Digitalisierungsbeauftragte Sandra Selg aus: „Umso mehr freuen wir uns in Speyer über zahlreiche Beteiligungen zur digitalen Teilhabe und möchten Jung und Alt mit vielfältigen Angeboten unterstützen und fördern.“ zg

Info: Alle Aktionen in Rheinland-Pfalz und in Speyer sind unter https://wmk-rlp.de/events/ einsehbar.