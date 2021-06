Zweitimpfaktion soll problemlos ablaufen

Speyer. Die Zweitimpfaktion mit Astrazeneca findet am Sonntag, 4. Juli, zwischen 9 und 16 Uhr als Drive-Thru-Angebot auf den Parkplätzen von BÖ Fashion (Hasenpfühlerweide 1) und Edeka Stiegler (Am Rübsamenwühl 4) statt. Geimpft werden am Sonntag ausschließlich die Personen, die bei der Erstauflage des Impf-Drive-Thru am 16. Mai bereits ihre Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten haben.

Da dieses Mal mit einer klaren Terminvergabe gearbeitet wird, sei nur mit geringen Verkehrsbehinderungen und Rückstaus zu rechnen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Auestraße wird gesperrt

Die Auestraße wird ab dem Kreisverkehr Höhe Hasenpfühler Weide bis zum Kreisverkehr Franz-Kirrmeier-Straße in beiden Fahrtrichtungen für den Individualverkehr gesperrt. Die Zufahrt in die Auestraße ist von der Franz-Kirrmeier-Straße kommend ausschließlich für Impfwillige mit Termin und direkte Anlieger möglich, wenn diese von Norden über die K2 aus Richtung Otterstadt (Abfahrt von der B9: Rinkenbergerhof/Otterstadt) anfahren. Auch für den Personenkreis, der an der Impfaktion teilnimmt, ist die Anfahrt in die Auestraße aus Richtung Dom/Süden nicht möglich.

Die Zufahrt zum Parkplatz von BÖ Fashion erfolgt über das Gelände der Firma Blumen Risse. Die Impfwilligen, die am Sonntag zuerst vor Ort sind und den Anfang der Warteschlange bilden, werden gebeten, bereits auf der Auestraße anzuhalten und noch nicht das Gelände der Firma Blumen Risse zu befahren. Zum Aktionsbeginn um 9 Uhr werden die Wartenden dann autoweise eingelassen. Die Abfahrt erfolgt ausschließlich über die Nachtweide und die Tullastraße.

Pünktlich erscheinen

„Alle Impfwilligen werden gebeten pünktlich, aber nicht überpünktlich zu ihrem Termin zu erscheinen. Jede und jeder mit Termin wird auch geimpft“, heißt es in der Pressemitteilung.

Für Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Abfallwirtschaftshof, Kläranlage und Deutschhof fahren möchten, ist die Anfahrt aus Richtung Dom/Süden kommend grundsätzlich ohne größere Probleme möglich. Die Abfahrt aus den oben genannten Bereichen wird, solange die Wartesituation andauert, ausschließlich in Richtung Otterstadt möglich sein.

Verkehrsteilnehmer mit dem Ziel Am Rübsamenwühl haben – anders als bei der letzten Aktion dieser Art – die Möglichkeit über die Route Wormser Landstraße – Auestraße – Kreisverkehr Am Rübsamenwühl zum Campingplatz, Badestrand und Restaurant am Steinhäuserwühlsee zu gelangen und auf diesem Wege auch wieder abzufahren.

Zufahrtswege werden überwacht

Der kommunale Vollzugsdienst der Stadt und die Polizei werden den Verkehr sowie die gesperrten Zufahrtswege überwachen, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. zg