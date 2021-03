Landtagswahl Baden-Württemberg 2021 in Oberhausen-Rheinhausen: Das Wahlergebnis mit Gewinnen und Verlusten im Vergleich zur Landtagswahl 2016.

Oberhausen-Rheinhausen gehört zum Wahlkreis Bruchsal. Das Wahlkreisergebnis finden Sie hier. Aus der Landtagswahl 2016 war die CDU in Oberhausen-Rheinhausen als stärkste Kraft hervorgegangen. Die Grünen lag an zweiter, die AfD an dritter Stelle.

Die Gewinne und Verluste im Vergleich zur aktuellen Wahl finden sich in der folgenden Grafik.