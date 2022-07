350 Reiter gehen beim Schwetzinger Springturnier an den Start

Schwetzingen. Die Vorfreude auf das große Ereignis ist deutlich zu spüren. „Beliebt, spannend, beeindruckend“ und „ein Highlight für die ganze Familie“ hat der Reiterverein 1952 Schwetzingen sein Springturnier vom 21. bis 24. Juli überschrieben. Vier Tage lang gibt es Springprüfungen bis zur schweren Klasse S* in insgesamt 17 Wettbewerben auf der Reitanlage an der Sternallee. Im vergangenen Jahr fand zwar auch Pferdesport statt, allerdings unter Bedingungen der Corona-Verordnung, noch mit Maskenpflicht und Einlasskontrolle sowie einer begrenzten Zuschauerzahl.

Für das aktuelle Turnier haben insgesamt 350 Reiter und etwa 1000 Pferde gemeldet, teilt Corinna Lauke mit, die gemeinsam mit Julia Knödler die Turnierleitung hat. Die Richter sind Claudia Klostermann, Stephanie Müller, Jürgen Müller-Dörr und Sigrun Wittenborn. Für den Parcours zeichnen dieses Mal Hartmut Spitzer und Gregory Wiegand verantwortlich. Beim Turnier werden wieder große Namen aus der Region an den Start gehen wie Bernd Herbert aus Viernheim sowie Tina Deuerer und Günther Treiber aus Eppelheim. Und natürlich ist die Lokalmatadorin und das größte Talent des Reitervereins, Elena-Malin Reitzner, mit dabei im Wettbewerb um die beste Zeit und die wenigsten Punkte. Die 18-jährige Springreiterin galoppiert mit ihrem „Guinness“ gerade von Erfolg zu Erfolg.

Der Reiterverein lässt Bewährtes stehen, probiert viel Neues aus und wagt auch einige Veränderungen. Dafür arbeitetet ein großes Team aus vielen jungen Leuten Hand in Hand. Vorsitzender ist Rico Marko, seine Stellvertreterin Ramona Fellhauer. Corinna Lauke ist im Vorstand und für Sportveranstaltungen, Events und Jugendarbeit zuständig. Martin Staudt kümmert sich um das Sponsoring und die Mitgliederverwaltung. Peter Weidner schaut, dass mit der Technik alles klargeht.

Donnerstag, 21. Juli: 9 Uhr Springpferdeprüfung Klasse A*; ... Donnerstag, 21. Juli: 9 Uhr Springpferdeprüfung Klasse A*; 11.30 Uhr Springpferdeprüfung Klasse A**; 14 Uhr Springpferdeprüfung Klasse L; 16.30 Uhr Springprüfung Klasse A*; 18 Uhr Springprüfung Klasse A*.

Wenn die Nennergebnisse auf ländlichen Turnieren immer weiter nach unten gehen, muss man auch beim Rahmenprogramm etwas nachbessern. Der Verein hat sich für dieses Jahr etwas ganz Besonderes überlegt, um noch mehr Reiter auf die Party am Samstagabend zu locken. „Schwetzingen will es wissen. Wer ist der beste Reiter im Land?“ heißt der Wettbewerb, der in der Reithalle ausgetragen wird. Die Challenge wird allerdings im Bullenreiten entschieden. Teilnehmen dürfen alle, die sich zutrauen, möglichst lange auf dem Bullen zu bleiben. An den Sieger geht ein Ehrenpreis in Form eines Getränkegutscheins für die Bar. Ein DJ sorgt bei der Cocktailparty für Stimmung. Der Reiterverein freut sich auf viele Zuschauer an den vier Turniertagen. „Endlich geht es wieder vor Publikum los“, meint Peter Weidner, der richtig stolz ist, dass so viele junge Mitglieder sich engagieren wollen.

Die Corona-Pandemie habe auch den Turniersport schwer getroffen. Spender und Sponsoren sind weiterhin gesucht, denn ohne diese Unterstützer geht es nicht. Der Losverkauf für eine Tombola soll ebenfalls Geld in die Kasse bringen. Der Gewinner des Großen Preises der Stadt Schwetzingen am Sonntagnachmittag wird als Glücksfee bei der Verlosung fungieren. Die kulinarische Versorgung der Zuschauer ist selbstverständlich: Es gibt kühle Getränke, Steaks, Bratwurst, Pommes und Dampfnudeln.