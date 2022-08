Abwehr als Schlüssel zum Erfolg

Die weibliche B-Jugend des Handball-Leistungs-Zentrums (HLZ) Rhein-Neckar-Pfalz – eine Kooperation der TSG Ketsch und TSG Friesenheim – hat das stark besetzte Turnier in Oberberg gewonnen. „Es war die Krönung eines unglaublichen Auftritts, den der amtierende Turniersieger beim Löwen Cup hingelegt hat, ohne eine Niederlage das Turnier zu gewinnen“, schreibt das HLZ. Die Spielerinnen des Trainergespanns Uwe Steinhauer und Sabine Schranz beeindruckten mit geschlossener Mannschaftsleistung in Abwehr und Angriff gegen starke Kontrahenten aus der Region Gummersbach und sicherten sich den Gruppensieg in der Vorrunde.

Im Halbfinale trafen die Talente auf den HC Gelpe/Strombach, der nach der 6:5-Halbzeitführung noch deutlich mit 16:8 bezwungen wurde. Gastgeber HBO Löwen Oberberg wartete im Finale und ging mit 6:5 in die Pause. In der zweiten Spielhälfte drehten die Ketscherinnen das Spiel und gewannen 14:12.

„Die Abwehr war der Schlüssel zum Sieg“, bilanzierte Steinhauer und hob die Leistung von Torhüterin Medina Martinovic expliziert hervor. hlz