Zwei Punkte aus den ersten beiden Rückrundenspielen – nicht Fisch, nicht Fleisch ist die bisherige Ausbeute für die SG Oftersheim in der Fußball-Kreisliga und die Rote Laterne leuchtet weiterhin am Rande des Hardtwaldes. Dennoch wertet SGO-Trainer Daniel Katsch die ersten Auftritte positiv und ist sich sicher, in den kommenden Partien punkten zu können.

2:2 gegen das Spitzenteam

...