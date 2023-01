Brühl will Zählbares

Heimspiele stehen für das handballerische Dreigestirn der Frauen-Badenliga im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung auf dem etwas verschobenen Spielplan und leiten weitgehend die Rückrunde der Saison ein. Für den TV Brühl heißt der Kontrahent KuSG Leimen, die HSG St. Leon/ Reilingen II bestreitet das Spitzenverfolgerspiel im Vergleich mit der SG Heddesheim, die ebenfalls sechs Minuspunkte aufweist, und die HG Oftersheim/ Schwetzingen erwartet schließlich die SG Nußloch in der heimischen Halle.

Nußloch klingt bekannt? Kein Wunder, gerade erst vor zwei Wochen war der aktuelle Spitzenreiter dort an der Bergstraße zum verlegten Hinspiel zu Gast. Auch die jetzige Ansetzung entspringt einer gewissen Verschiebung. Dort in der Olympiahalle schien der Topfavorit lange Zeit seiner ersten Niederlage in der laufenden Spielzeit entgegenzusteuern und lag beim 20:13 (34.) schon sehr eindeutig im Hintertreffen. Doch dann folgte die erfolgreiche Aufholjagd mit anschließendem Überholmanöver zum Ende der Partie. Die spielenden HG-Damen und ihre auf der Bank sitzenden drei Herren wissen also sehr genau, was sie erwartet. Und diesmal wollen sie konzentrierter zu Werke gehen und nicht so viel Spannung aufkommen lassen.

Unter keinem guten Stern

Bekanntlich steht diese Spielzeit unter keinem überragend guten Stern für die Brühler Siebenlist-Truppe. Personell immer noch stark gebeutelt, gelangen bisher lediglich drei Siege, der letzte liegt bereits über zwei Monate zurück.

Dies soll sich gegen die KuSG ändern. Ging das Hinspiel noch recht unglücklich mit 23:28 verloren, rechnet sich der TVB relativ gute Chancen auf eine erfolgreiche Begegnung aus. Doch Vorsicht, einfach wird es sicher nicht, zumal Leimen vor Wochenfrist mit einem Erfolg über St. Leon/Reilingen aufhorchen ließ und in guter Verfassung zu sein scheint.

Zwei Punkte werden allerdings wohl nur dann gelingen, wenn eigene Fehler minimiert werden, was dem TVB letztlich schon mehrmals Erfolge in der laufenden Saison gekostet hat. Mit Blick auf die Tabelle wird nicht nur den Brühler Handballfans bewusst, dass der Zeitpunkt für zwei weitere, bitter benötigte Punkte nun gekommen ist. mj/ako

Info: TV Brühl – KuSG Leimen (Sonntag, 16 Uhr, Schwimmbadhalle), HSG St. Leon/Reilingen II – SG Heddesheim (Sportzentrum Harres St. Leon-Rot), HG Oftersheim/Schwetzingen – SG Nußloch (17 Uhr, Karl-Frei-Halle Oftersheim)