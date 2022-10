Charlotte Bopp holt sich Titel

Die baden-württembergische Meisterin im Einer-Kajak kommt aus Ketsch: Im letzten Lauf der Saison in Ulm baute Charlotte Bopp bei den Damen ihren Vorsprung aus und belegte souverän den ersten Platz in der Landeswertung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Überhaupt war es ein erfolgreicher Saisonabschluss für die Kanu-slalom-Athleten des WSC Ketsch. Bei den Schülerinnen belegte Mona Ader nach einer filmreifen Freestyle-Einlage auf der Wildwasserstrecke den dritten Platz in einem spannenden Duell mit der Zweitplatzierten. Im großen und starken Teilnehmerfeld der Schüler behaupteten sich Felix Eisendick und Erik Ader im Mittelfeld. Seinen besten Lauf der Saison hatte Leven Salamon mit null Fehlern. Erstmals am Start navigierte Nike Hess auf schwieriger Strecke ihr Kajak sicher über die Ziellinie und auch in der Einer-Kajak-Mannschaftswertung verteidigte das Mixed Team mit Mona Ader, Felix Eisendick und Erik Ader seine Platzierung im Mittelfeld. „Das ist nicht nur Verdienst des Trainertrios Charlotte Bopp, Luis Salamon und Sebastian Alt, sondern auch der Betreuer und Eltern“, unterstreichen die WSC-Verantwortlichen.

Am Wochenende zuvor hatte die Herbstregatta in Bad Kreuznach stattgefunden, Anfang September die deutsche Schülermeisterschaft im niedersächsischen Hildesheim, und dazwischen Trainings im Ötztal sowie in Hüningen bei Basel. In Ermangelung einer Trainingsstrecke müssen die Athleten der WSC-Leistungsgruppe immer wieder lange Strecken zurückzulegen, denn auf dem Altrhein fehlt es nicht nur an Wildwasser, sondern vor allem an der Möglichkeit, Torstangen aufzuhängen. Das seit Jahren improvisierte Training unter der Brücke mit am Geländer befestigten Stangen, bietet nur unzureichende Möglichkeiten. Insbesondere im Sommer war durch das Niedrigwasser des Rheins wochenlang kein Techniktraining möglich, erklärt der WSC.

Die Vorbereitung für die nächste Saison hat bereits begonnen: Hierzu gehören neben regelmäßiger Leistungsdiagnostik mit Laktatmessung auch die Trainingslager in Südfrankreich, Österreich und Tschechien. Eine kurze Verschnaufpause bis zu den Herbstferien ist jedoch insbesondere für die Teilnehmer an der deutschen Schülermeisterschaft, Mona und Erik Ader sowie Felix Eisendick eingerechnet. Dort hatte Mona Ader bei der U12 als Beste den elften Platz erreicht. cb