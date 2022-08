Ciara Schubert fährt zu Gold

Ciara Schubert ist Jugend-Europameisterin im Fahrsport, Kutschfahren mit einem Pferd. Mit „Energy“ kam die Ketscherin, die für den Reiterverein Reilingen fährt, im ungarischen Kisbér auf den obersten Podiumsplatz.

„Kurz vor 17 Uhr kam die mit Spannung erwartete Nachricht im Reiterverein Reilingen an“, schreiben die Vereinsverantwortlichen. „Ciara Schubert hat es mir ihrem ,Energy‘ geschafft“, so die Meldung. Schubert fuhr mit „Energy“, dem braunen Wallach und jahrelangen Begleiter vor der Kutsche und unter dem Sattel, zum Jugend-Europameistertitel der U25-Einspänner in Ungarn. „Pferdesportbegeisterte wissen: Für diesen Titel braucht es mehr als nur einen guten Tag, es sind nämlich gleich drei sehr gute Tage notwendig, um am Ende einen Titel zu erfahren“, unterstreicht der Verein in seiner Pressemitteilung zum Golderfolg seines Mitglieds. Vor dem entscheidenden Kegelfahren steht ein Marathon am ersten Wettkampftag und eine Dressurprüfung am zweiten auf dem Programm.

Topplatzierungen im Vorfeld

Im Laufe der vergangenen Monate qualifizierte sich die Ketscherin Ciara Schubert mit Spitzenplatzierungen für die Europameisterschaft. Bereits vor zwei Wochen ging es dann zur Vorbereitung mit dem gesamten deutschen Team nach München zum Trainingslehrgang und von dort weiter nach Ungarn zum Wettbewerb.

Nach dem bestandenen Veterinärscheck stand am ersten Tag der Meisterschaft die Dressur an. Diese absolvierte das eingespielte Gespann gewohnt souverän und fuhr im Zwischenklassement bereits auf den zweiten Platz. Am zweiten Tag ging es auf die Geländestrecke und durch die Hindernisse – und erneut landete das Gespann des Reilinger Reitervereins auf dem Silberrang. „Nun hieß es besonders die Daumen drücken, denn gerade einmal 0,37 Punkte Rückstand auf Gold, so lautete der Zwischenstand nach zwei der drei Disziplinen“, schreibt der Verein.

Im abschließenden Kegelfahren wurde in umgekehrter Reihenfolge der bisherigen Platzierungen in der Gesamtwertung gestartet. Es musste also bis zum Schluss gezittert werden, denn das Reilinger Gespann ging als vorletztes auf den Parcours. Ciara Schubert und „Energy“ absolvierten das Kegelfahren ohne Abwurf und erhielten nur 0,55 Strafpunkte für das Überschreiten der erlaubten Zeit. Die Silbermedaille war damit bereits sicher, jetzt lag der Druck auf der bis dahin führenden Schwedin, die sich nun keine Abwürfe leisten durfte, um nicht von Rang eins abzurutschen.

Drei Minuten Zittern

Drei Minuten und zwei Abwürfe später stand fest, dass der Jugend-Europameistertitel der U25-Einspänner nach Deutschland gehen würde. „Wir als Reiterverein Reilingen könnten nicht stolzer sein und gratulieren Ciara von ganzem Herzen zu einem herausragenden Wochenende und dem Sieg der Europameisterschaft“, teilte Wolfgang Eichhorn, der Vorsitzende der Reiter, nach Schuberts Erfolg mit. zg