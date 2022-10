Das Glück des Torschützen

„In der 97. Minute den Siegtreffer zu erzielen und dass im Derby gegen FV Brühl, dieses Glück hat man nicht alle Tage“, meint der 2:1-Siegtorschütze Gökhan Kaya vom Fußball-Landesligisten Spvgg 06 Ketsch. Der 30-Jährige, der seit der F-Jugend bei den 06ern am Ball ist, machte nur einmal in seiner bisherigen Laufbahn einen kurzen Abstecher zu Rot-Weiß Hockenheim (ein Verein, der heute nicht mehr existent ist).

Der zentrale Mittelfeldspieler, der am 24. Mai 1992 in Schwetzingen geboren wurde und in Ketsch wohnt, hat es bisher auf über 50 Tore gebracht, fühlt sich aber auch in der Rolle des Vorlagengebers wohl. Der frühere Hitzkopf hat sich mit zunehmenden Alter beruhigt. „Durch mein in der Vergangenheit oft unbeherrschtes Verhalten habe ich mir selbst Steine in den Weg gelegt. Ich bin mittlerweile nicht nur älter, sondern auch ausgeglichener und reifer geworden“, gibt er zu verstehen.

„Da ich aus eigener Erfahrung spreche, kann ich jedem nur empfehlen, sich nichts von meinem damaligen ’Verhalten’ abzuschauen“, übt Kaya Selbstkritik, auch in der Beurteilung seiner derzeitigen Form: „Zufrieden bin ich eigentlich so gut wie nie mit mir selbst, denn besser geht immer! Wenn ich mit den jüngeren Spielern noch mithalten möchte, muss ich mich ganz schön ran halten und an meiner Schnellig- und Torgefährlichkeit feilen.“

Am Torriecher muss der Spieler der Woche nicht mehr arbeiten, den hat er im Derby gegen Brühl eindeutig unter Beweis gestellt, als er zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und für die Entscheidung in der Begegnung sorgte.

„Bis zur letzten Sekunde der Partie hat man gemerkt, dass weder Brühl noch wir uns mit der Punkteteilung zufrieden geben würden. Dadurch entwickelte sich das Spiel in den Schlussminuten immer angriffslustiger“, resümiert Kaya und nennt auch die Gründe, die zum Sieg führten. „Durch unsere kompakte Mannschaftsleistung sowie unserem herausragenden Torwart haben wir lange die Null gehalten und sind zwischenzeitlich in Führung gegangen. Brühl glich dann durch einen Weitschuss aus. Eine gelungene Ballstaffette, ausgehend von Oguz Ünver über Kai Korpilla, erreichte Leonce Eklou. Der spielte seine Technik aus, als er den Ball aus einer Höhe herunterholte – bei dem ich mir jeden Knochen gebrochen hätte (lacht/Red.) und mir das Leder zuspielte. Ich musste dann nur noch den Ball gegen die Laufrichtung des Brühler Torwarts einschieben.“

Immer Bock aufs Kicken

„Gökhan ist ein sehr ehrgeiziger Spieler, der richtig Bock auf Fußball hat. Er nutzt jede Gelegenheit – auch in seiner Freizeit – um zu kicken. Er ist ein Spieler, der nur sehr schwer vom Ball zu trennen ist. Auch wenn man das nicht gleich auf den ersten Blick sieht, ist er mit Ball unglaublich schnell. Ich bin froh, dass er in unseren Reihen ist“, so Rocca.

„Ich behaupte, dass kein Trainer dieser Liga perfektionistischer und ehrgeiziger veranlagt ist als Marco Rocca. Ich persönlich habe sehr viel von ihm gelernt, obwohl ich zuvor dachte, was will mir ein Trainer noch beibringen. Ich schätze seinen stark ausgeprägten Einsatz für den Verein sowie seine Loyalität zu den Spielern“, hat der Spieler der Woche für seinen Trainer nur lobende Worte parat. Die 06er stehen trotz des Derbysieges derzeit noch auf einen Abstiegsrelegationsplatz. Der soll aber in Kürze der Vergangenheit angehören.

Bereits im Heimspiel an diesem Samstag gegen SG Horrenberg will man durch einen erneuten Sieg alles ins Lot bringen, um die unteren Tabellenregionen zu verlassen. lof

Info: Spvgg 06 Ketsch – SG Horrenberg (Samstag, 15.30 Uhr).