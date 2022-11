Deckungsplan ausgeklügelt

Drei Spiele in Folge ist die HG Oftersheim/Schwetzingen nun unbezwungen. Zum Abschluss der Hinrunde hat dies aber nicht für einen drastischen Sprung nach oben im Klassement gereicht. Anderseits ist die Tabellenkonstellation in der Südstaffel der 3. Handball-Liga dadurch immer enger geworden. So gilt für das vorgezogene Auswärtsspiel am Freitag (20 Uhr) beim SV Kornwestheim nur eine Devise: Auf

...