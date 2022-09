Defensive hält nach dem Anschluss dicht

Nachdem sich die TSG Eintracht Plankstadt und der FV 08 Hockenheim bereits am Freitag getroffen hatten (3:1), zogen in der Fußball-Kreisliga nun noch der FV 1918 Brühl II und die SG Oftersheim nach.

FV 1918 Brühl II – VfR Mannheim II 2:1 (1:0)

Ein hartes Stück Arbeit war nötig, aber am Ende behielt der FV Brühl II im Spitzenspiel der Kreisliga die Punkte. Nach einer Großchance für den VfR II, Leon Ono setzte einen Abpraller am praktisch leeren Tor vorbei (8.), nutzte Canay Keklik im Gegenzug eine Flanke von Sebastian Rohm per Kopf zur 1:0-Führung für den FVB II (9.). In der Folgezeit hatten beide Torhüter Gelegenheiten, sich auszuzeichnen, es blieb aber bis zum Halbzeitpfiff bei der knappen Brühler Führung. Nach Wiederanpfiff drängten die Mannheimer auf den Anschlusstreffer, die Gastgeber nutzten allerdings einen Ballverlust zum 2:0, Vittorio Cammilleri schob aus kurzer Distanz unbedrängt ein (58.). Nach einem Eckstoß gelang Joseph Olumide der 2:1-Anschlusstreffer (64.) – einen weiteren Treffer ließ die starke Brühler Defensive nicht mehr zu. vm

SG Oftersheim – SpVgg Ilvesheim 1:3 (1:0)

Die SG Oftersheim erlebte eine verdiente Niederlage. Marcel Weiß brachte die Heimelf in Führung (14.). Es war zur Pause ein schmeichelhafter Spielstand, denn Ilvesheim hatte die besseren Chancen. In der 56. Minute konnte Cengizhan Yavuz ausgleichen, nachdem SGO-Schlussmann Simon Knauf zuvor noch super pariert hatte. Nach einem Ballverlust der Oftersheimer marschierte Alexander Hilbert über rechts durch und haute das Leder aus 20 Metern sehenswert ins Tor zum 1:2 (64.). Danach scheiterte Muhammed Demiray, dessen Abschluss geblockt wurde, sowie die Gastgeber noch einmal, als sich die Ilvesheimer gleich viermal in den Schuss warfen. Kurz vor dem Abpfiff setzte Alban Gashi den Schlussakkord, als er nach einem Konter eine Flanke volley ins Netz beförderte (90.). wy