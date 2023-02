Der Gegner bleibt ohne Chance

Im Handball-Badenliga-Duell mit dem TV Friedrichsfeld ließ die HG Oftersheim/Schwetzingen II keine Zweifel aufkommen und siegte 36:24 (20:11). Friedrichsfeld hatte zwar in der zweiten Hälfte seine Gegenwehr nicht eingestellt, sich scheinbar jedoch früh mit der Niederlage arrangiert. Ein 30:15 war da nur eine Durchgangsstation. Dank Spielfreude pur der HG-Youngster, inklusive ihrer drei „Oldtimer“ (27 bis 30 Jahre), geriet nicht alles perfekt, der Sieg allerdings auch nicht in Gefahr.

Zu dominant präsentierte sich die HG ab dem Anpfiffsignal (6:2/8.) – und selbst da blieb noch einiges an Möglichkeiten liegen wie auch in der Folgezeit (9:6, 10:8/19.). In seiner Halbzeitanalyse bemängelte Trainer Jan Philipp ein wenig die „dürftige Ausbeute“ im mittleren Abschnitt des ersten Durchgangs, aber es war schon ein Meckern auf hohem Niveau. Denn das Feuerwerk, welches bis zum Seitenwechsel abgefackelt wurde, kam wie eine Monsterwelle über das von Marcus Gutsche trainierte Mannheimer Team.

Das lag auch mit an Keeper Maximilian Herb, der sein Tor phasenweise komplett sauber hielt. Später räumte er seinen Posten für seinen Flügelmann Niels Bräunling von der A2. Dieser hatte seinem „Lehrmeister“ genau zugeschaut und stand ihm praktisch in nichts nach.

Herb war besonders nach Wiederanpfiff gefordert. Die HG-Angreifer unternahmen zunächst wirklich alles, ihren Gästen nicht die Spiellaune zu verderben. Doch dreimal war bei Herb Endstation in diesem kuriosen Abschnitt, dreimal wurden die langen Bälle des TVF von zurückeilenden Abwehrakteuren aus der Luft gefischt. Philipp appellierte an seine Leute: „Könnt ihr irgendwann wieder gescheit spielen?“ Rückraummann Luca Metz erhörte ihn als Erster und eröffnete die Fortsetzung des Torreigens, der seinen Zenit beim 30:15 (45.) erreicht hatte.

Die gezeigten Nachlässigkeiten sollen bis nächsten Spiel gegen die TSG Wiesloch ausgemerzt werden.

HG: Herb (1), Bräunling; Metz (4), Fendrich (7), Schulz (6), Lemke (1), Hammarberg (5), Beck (1), Braun (2/1), Rothardt (4), Grimm, Trunk (3), Redmann (2). mj