Die HG will den Primus ärgern

Die Ausgangslage ist klar: Die einen stehen an der Tabellenspitze der Südstaffel der 3. Handball-Liga und wollen mit aller Macht aufsteigen. Die anderen mühen sich seit vielen Spieltagen mit ihren Kräften, im Mittelfeld zu verbleiben. Trotzdem herrscht im Lager der gastgebenden HG Oftersheim/ Schwetzingen vor dem Vergleich mit dem HC Oppenweiler/Backnang verhaltener Optimismus, auch wenn beileibe nicht alles wie gewünscht ablief.

„Das Ziel, die einwöchige Spielpause mit der Aufarbeitung von Absprachen im Defensivverbund oder Kooperationen im Angriffsspiel zu nutzen, ging leider gänzlich nach hinten los“, berichtet HG-Coach Christoph Lahme aus dem mühsamen Trainingsalltag. „Es folgten nach der ersten Einheit vergangene Woche krankheitsbedingte Absagen von Niklas Krämer und Florian Burmeister nebst den weiter anhaltenden Verletzungen von Leonard Zaum und Paul Stier, die sie sich in Fürstenfeldbruck geholt hatten.“ Für ihn galt es dann, Übungseinheiten mit nur drei Rückraumspielern zu planen und zu gestalten. „Wir haben viel mit der A-Jugend aufgefüllt und dann an den Feinheiten gefeilt.“ In der aktuellen Woche gab es dann wieder neue Krankmeldungen.

Lahme gibt sich kämpferisch

Doch der „Boss“ gibt sich kämpferisch: „Trotz der schlechten Vorzeichen dieser beiden Trainingswochen hoffen wir natürlich, mit voller Mannstärke gegen den Tabellenführer antreten zu können und die nach dem Spiel in Bruck klar definierten Vorgaben in die Tat umzusetzen.“ Dort war bekanntlich nicht zu viel zusammengelaufen. Dies soll sich nun vor heimischem Publikum ändern. Im Spitzenderby des letzten Spieltages trennten sich HC O/B und SVS Kornwestheim nach einer „leidenschaftlichen und heißen Partie“ (Kornwestheims Trainer Alexander Schurr) remis. Damals gab es bei Oppenweiler/Backnang nur eine Meinung: Es war ein klarer Punktverlust. Schurrs Kollege Volker Blumenschein nannte es ein „Herzinfarktspiel. Wir haben das Spiel im Griff gehabt. Dann treffen wir nicht und Kornwestheim hatte die Qualität, um zurückzukommen“. Der HC hatte zuvor 25:19 geführt, versäumte es, den berühmten Sack zuzumachen. Das soll bei der HG ausbleiben.