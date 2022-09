Die SG Oftersheim wartet weiter

Eine bittere Niederlage musste die SG Oftersheim in der Fußball-Kreisliga einstecken und wartet noch immer auf den ersten Sieg. Der FV 08 Hockenheim war indes spielfrei.

SG Oftersheim – Germania Friedrichsfeld 1:3 (0:1)

In einem kampfbetonten Spiel scheiterte die SG Oftersheim häufig an der eigenen Chancenverwertung oder Friedrichsfelds starkem Schlussmann Patrick Holch. Mit einem verwandelten Foulelfmeter von Benjamin Wanzek gingen die Gäste in Führung (27.). Im zweiten Durchgang war mehr Tempo im Spiel und beide Teams verbuchten gute Gelegenheiten. Als SGO-Schlussmann Norman Khan wegen Handspiels außerhalb des Strafraums Rot sah (56.) und Friedrichsfelds Abdou Sanneh kurze Zeit später auf 0:2 erhöhte (58.), wurde es ganz schwer für Oftersheim. Doch Marcel Weiß gelang tatsächlich die Resultatsverbesserung auf 1:2 (65.). Danach rannte die SGO auch in Unterzahl an – ohne weiteren Erfolg. Kurz vor Spielende markierte Ninoslav Mitov in abgekochter Manier das 1:3 (86.).

TSG Eintracht Plankstadt – FV Leutershausen 3:2 (2:0)

Die Gäste starteten druckvoll, ehe Plankstadt mehr und mehr die Defensivprobleme des FV offenlegte und mit den Treffern von Savas Badalak (18.) und Siar Cakmak (21.) zur 2:0-Pausenführung kam. Im zweiten Durchgang beschäftigten die Bergsträßer die Defensive der TSG mehr. Die Folge war der Anschlusstreffer durch Fofana Pa Malick (53.). Leutershausen blieb bei Kontern verwundbar – so auch beim 3:1 durch Badalak (62.). Zum Schluss machte der FV komplett auf und verkürzte durch Louis Leistikow auf 3:2 (87.). Am Ende blieb es aber beim Heimsieg, der verdient ausfiel.

FV 1918 Brühl II – FC Hochstätt Türkspor 6:2 (1:2)

Brühl II drückte von Beginn an aufs Tempo und ging in der 15. Minute folgerichtig durch Leon Wihler in Führung – 1:0 (15.). Eban Arslan glich postwendend zum 1:1 aus (16.). Cemil Tasdemir hämmerte den Ball zum 1:2 unter die Latte (33.). Nach Wiederanpfiff glich Dominik Böckli per Kopf zum 2:2 aus (54.), Vittorio Cammilleri nutze eine Flanke des gerade eingewechselten Christian Distelrath zur 3:2-Führung (74.). Nach einem Foul an Cammilleri sah FC-Keeper Karakaya Rot und Cammilleri verwandelte den folgenden Strafstoß zum 4:2 (77.). Canay Keklik erhöhte nach einem Konter auf 5:2 (88.), den Schlusspunkt setzte Sebastijan Martinovic mit seinem Treffer zum 6:2 (92.). (mit Veit Michel)