Dirk Oswald mit großen Plänen für Triathlon-Abteilung

Er ist ein Vollblutathlet und widmet sich schon seit Jahren erfolgreich seiner Leidenschaft im Ausdauersport. Und nun will Dirk Oswald seinem Sport etwas zurückgeben und wird zukünftig die Triathlon-Abteilung des TSV Oftersheim leiten. Der 36-Jährige teilt nun im Pressegespräch seine Visionen rund um die zukünftige Ausrichtung der Abteilung.

Hierbei rücken zwei Hauptaspekte in den Fokus des Oftersheimers: Bisher wurde die Abteilung auf Freizeitniveau betrieben. Dies soll auch weiterhin beibehalten werden, gemeinsame Touren seien wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Abteilung, so Oswald. Zusätzlich will der Athlet, der im kommenden Oktober beim Ironman auf Hawaii starten wird, einen Leistungsbereich ins Leben rufen und ist hier schon tatkräftig bei der Umsetzung.

Der Ausdauersportler beschreibt seine Beweggründe wie folgt: „Ich möchte, dass sich die Abteilung weiterentwickelt, jünger und innovativer wird. Daraus entstehen dann auch höhere Ambitionen, die den Leistungssport fördern.“

Trotz vorhandener Intensitätsunterschiede sieht Oswald keine Hürden, um die beiden Bereiche von Freizeit und Leistung zu verbinden. So seien trotzdem gemeinsame Trainingseinheiten möglich, führt der Oftersheimer aus. Umsetzbar sei dies durch Anpassungen der individuellen Einheiten.

Dirk Oswald, der selbst in intensiven sportlichen Vorbereitungen ist, plant den Großteil der Neustrukturierung in Eigenregie. Ansprechen möchte er alle Triathleten und Interessierten der Region: „Dabei ist es egal, welches Leistungslevel oder Alter vorhanden sind, bei uns wird jeder willkommen sein“, streicht er heraus.

Ligastart 2023 geplant

Doch seine Vision ist noch weitreichender. So plant Oswald im nächsten Jahr ein Team für den Ligabetrieb anzumelden. Dafür sei es auch wichtig den Pool an begeisterungsfähigen und jungen Athleten zu erweitern.

Um in diesem Bereich ein umfängliches Trainingsangebot zu gewährleisten hat Oswald bereits einiges in die Wege geleitet: So wird von Oktober bis April eine professionelle Schwimmtrainer im vierzehntägigen Rhythmus die Technik der Abteilungsmitglieder stärken. Ebenfalls wird die Bahn auf dem TSV-Gelände für gemeinsame Laufeinheiten und ein Kraftraum zur Verfügung stehen.

Auch im Bereich Sponsoring kann der Triathlet bereits erste Erfolge vermelden, wie er bekanntgibt: „Das Fit&Fun Gesundheitszentrum in St. Leon-Rot und Kirrlach und Tari Bikes aus Walldorf werden uns als Sponsoren zur Seite stehen. Neue Radtrikots sind schon geplant.“

Zudem arbeitet der neue Abteilungsleiter daran, einen Sportwissenschaftler für die Erstellung der Trainingspläne der Ligateilnehmer zu engagieren, um dieses auch finanziell zu entlasten. Dies soll das große Angebot für ambitionierte Triathleten nochmals abrunden. Hinzu kommt, dass Oswald selbst seine große Erfahrung weitergeben kann.

Teamgedanke zählt

Besonders wichtig ist Oswald auch der Zusammenhalt innerhalb seiner Abteilung. Hierfür gibt es einen Stammtisch, Ausflüge und gemeinsame Trainingslager. Eine familiäre Atmosphäre und der Teamgedanke seien wichtige Stützpfeiler für den Erfolg der Abteilung. „Und im Idealfall bilden sich auch langjährige private Freundschaften. Wir freuen uns über jeden, der sich uns anschließen möchte“, schließt der 36-Jährige und betont nochmals sein Anliegen, die 31 Mitglieder starke Abteilung zu erweitern. Interessierte sind eingeladen, am Freitag, 15. Juli, ab 18 Uhr an der Sitzung der neuen Abteilung im Clubhaus des TSV Oftersheim in der Jahnstraße 9 teilzunehmen.