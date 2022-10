Dirk Oswald vor dem Wettkampf seines Lebens

Für Dirk Oswald (36) wird an diesem Samstag ein Traum wahr: Der Oftersheimer feiert seine Premiere beim legendären Ironman, der Triathlon-Weltmeisterschaft auf Hawaii. Um um 6.25 Uhr Ortszeit (18.25 Uhr) beginnt für ihn auf Kailua-Kona der größte Wettkampf seiner Karriere in der Altersklasse 35 bis 39 Jahre mit der Schwimmstrecke (3,86 Kilometer) im offenen Meer. 180,2 Kilometer Radfahren und ein Marathonlauf schließen sich an.

Oswald ist bereits seit einer Woche auf Hawaii (Bild), um sich zu akklimatisieren. Das dauerte ein, zwei Tage, aber jetzt ist er bereit für den „schönsten und längste Tag meines Lebens“. Unterstützt wird er vor Ort von einigen Fans aus der Heimat. sz/Bild: Oswald