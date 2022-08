Während Landesliga, A- und B-Klasse erst am Wochenende in die neue Saison einsteigen, hat die Fußball-Kreisliga bereits zwei Spieltage in den Knochen. Zwei Spiele, in denen Pasquale Pilato, Trainer bei Aufsteiger FV 1918 Brühl II, schon die Bandbreite der Gefühlswelt miterlebt hat. Einem Sieg gegen den Titelfavoriten VfB Gartenstadt (2:1) folgte drei Tage später eine 2:3-Niederlage bei der SpVgg Wallstadt.

„Wir haben gleich gegen zwei richtig gute Mannschaften gespielt. Gegen Gartenstadt hatten wir Glück, dass wir vier Spieler von oben zur Unterstützung bekommen haben“, so der Brühler Übungsleiter.

Sicherlich kam dem Aufsteiger auch der heimische Platz zugute, auf dem kompakt und schnell gespielt werden muss und bei dem durch die Enge die Zahl der Zweikämpfe um einiges erhöht ist. Das hatte auch der Vizemeister der Vorsaison zu spüren bekommen. Im Mittwoch-Spiel gegen das nächste Topteam sah Pilato ebenfalls „eine Partie auf Augenhöhe mit Vorteil für Wallstadt“.

Diesen Samstag steht für den Brühler Trainer eine Reise in die Vergangenheit an. Viele Jahre war Pilato als Spieler und Trainer beim TSV Neckarau im Einsatz. 2019 hatte er dann seinen Rückzug erklärt und tauchte erst wieder im Sommer 2021 auf einem Trainerstuhl auf – dann bekanntermaßen beim FV 1918 Brühl II.

„Natürlich kennt man noch viele in Neckarau und ich freue mich auf das Spiel. Aber ich versuche, es nicht zu sehr an mich heranzulassen. Nach drei Jahren hat man schon eine gewisse Distanz“, sagt Pilato. Einige der Spieler, die für ihn jetzt auf der Gegenseite stehen, hatte er selbst bereits unter seinen Fittichen. „Es sind aber auch ein paar Neue dabei, die das Spiel quirlig und lebendig machen und die ihren eigenen Stempel aufdrücken wollen.“ Vielmehr als ein Klassentreffen mit alten Bekannten ist die Partie aber ein Gradmesser für den FV-Coach. Nach zwei Partien gegen selbsternannte Topteams ist der TSV Neckarau eine Mannschaft, die Pilato mit Brühl II auf Augenhöhe wähnt. „Das sind die Spiele, die wir eigentlich gewinnen müssen, wenn wir nichts mit den unteren Regionen zu tun haben wollen“, so Pilato.

Der Musik hinterher rennt schon der FV 08 Hockenheim, der mit null Punkten auf Rang 15 steht. Der kommende Gegner TSG Lützelsachsen ist zudem als Absteiger aus der Landesliga ein schwer zu schlagendes Pfund.

Aus der Zuschauerrolle des spielfreien Mittwochs-Spieltags geht die TSG Eintracht Plankstadt frisch in die Partie bei der SpVgg Wallstadt. Dort wollen die Plankstadter nach einem Unentschieden zum Auftakt den ersten Dreier der noch jungen Saison einfahren. Das Quartett unserer Vereine vervollständigt die SG Oftersheim, die mit dem MFC 08 Lindenhof einen Kandidaten für die Spitzenplätze empfängt. Die SG ist bisher ohne Niederlage und konnte als Aufsteiger an den ersten beiden Spieltagen jeweils ein passables Remis holen. Bild: Fischer