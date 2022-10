Einsatz in Pokal und Liga

Gleich zwei Einsätze stehen am Wochenende vor den Zweitliga-Keglern von Frei Holz Plankstadt. Am Samstag, 8. Oktober, um 14 Uhr (Mehrzweckhalle) empfangen sie in der zweiten Runde des DKBC-Pokals den Ligarivalen TSV Denkendorf. Nach einem Freilos in Runde eins haben die Plankstadter nun eine gute Chance, die dritte Runde zu erreichen. Denkendorf gewann in der vorigen Pokalrunde klar gegen einen Kreisligisten aus Thüringen. Kai Schneider, Sascha Schränkler und Andreas Habich stehen am Samstag nicht zur Verfügung, deshalb rechnet Andreas Tippl damit, dass „es ein hartes Stück Arbeit wird, sich gegen den Zweitligisten zu behaupten.“

Im Nachholspiel der 2. Bundesliga hat Frei Holz am Sonntag um 12 Uhr an gleicher Stelle den Goldenen Kranz Durach. In dieser Partie ist der komplette Kader einsatzbereit. „Außer von den Aufstiegsspielen ist Durach noch total unbekannt, denn bisher haben die Allgäuer noch nicht in den Spielbetrieb eingegriffen, da alle Partien verlegt wurden“, so Andreas Tippl.

Heimsieg eigentlich Pflicht

Die Doppelbelastung sollte für Plankstadt kein Nachteil sein, denn auch für Durach ist es durch den Pokal ein Doppelspieltag. Alles andere als ein deutlicher Heimsieg wäre eine große Überraschung mra