Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Am Mai-Feiertag geht's gegen Bayreuth Folgt auf den Rückschlag für die HG nun ein Erfolgserlebnis?

Handball-Drittligist HG Oftersheim/Schwetzingen tritt an diesem Montag, 1. Mai, um 17 Uhr in der Schwetzinger Nordstadthalle gegen HaSpo Bayreuth an. Das Relegationsspiel bei Lemgo II wurde mit 30:31 verloren.