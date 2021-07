Für Altlußheimerin Elisabeth Seitz abstimmen

Altlußheim/Region. Die Turnerin Elisabeth Seitz aus Altlußheim könnte bei den Olympischen Spielen in Tokio zur Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier werden. Ein Voting wird letztlich darüber entscheiden, welche zwei Athleten in diesem Jahr die Ehre haben werden. Erstmals werden ein Mann und eine Frau dafür ausgewählt. „Die deutsche Fahne tragen zu dürfen, wäre nicht nur eine große Ehre für mich, sondern zudem ein Traum, den ich bis vor kurzem nicht einmal gewagt habe zu träumen“, erklärte Seitz. Seine Stimme abgeben kann man unter www.teamdeutschland.de/fahnentraeger-voting. Das Voting endet bereits an diesem Sonntag, 18. Juli.

