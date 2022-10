FV Brühl gewinnt gegen SG Kirchheim mit 2:1

Brühl. Nach der eher unglücklichen Niederlage bei den FT Kirchheim gelang dem FV Brühl gegen die andere Kirchheimer Mannschaft, die SG, ein 2:1-Heimsieg. Trainer Thorsten Barth musste seine Startelf aufgrund acht krankheits- und verletzungsbedingter Ausfälle umbauen. Mit dabei war nach seiner Verletzung erstmals wieder Ben-Richard Prommer, der auch gleich an der 1:0-Führung des FV Brühl beteiligt war, allerdings in der 71. Minute erneut verletzungsbedingt vom Feld musste. Er legte den Ball für Timo Weber auf, der per Volleyabnahme zum 1:0 erfolgreich war (11.).

Auf der Gegenseite war es Simon Reiß, der lediglich das Außennetz des Brühler Gehäuses traf (23.). Der FVB präsentierte sich weiter effektiv, Izzeddine Noura verwertete einen Rückpass von der Strafraumgrenze zum 2:0 (24.). Die letzten zehn Minuten der ersten Spielhälfte gehörten den Gästen, die aber vergeblich auf den Ausgleich drängten.

Nach Wiederanpfiff störte die SG den FVB weiter früh am Spielaufbau, die erste Gelegenheit hatte allerdings Patrick Greulich, dessen Schuss aus der Drehung wurde gerade noch ins Toraus abgewehrt. Den Anschlusstreffer hatte Simon Reiß auf dem Fuß, er scheiterte aber an Brühls blendend aufgelegten Schlussmann Mikel Schuster. In der 72. Minute hatte er erneut die Gelegenheit sich auszuzeichnen, er verhinderte mit zwei Glanzparaden den möglichen Anschlusstreffer.

„Der Kampf hat gestimmt und unser Torwart hat überragend gehalten“, machte Brühls Trainer Thorsten Barth die Gründe des Erfolgs aus. Davon wollte Keeper Schuster allerdings nichts wissen, „ein Torwart wird an seinen Fehlern gemessen und das 2:1 geht auf meine Kappe“, hinterfragte er sich nach dem Anschlusstreffer von Jonas Rehm selbstkritisch.

Die Chance, den Sack endgültig zuzumachen, vergab Noura, er brachte den Ball frei vor SG-Torwart Lars Lichtenberger nicht im Tor unter (92.). Ein Sonderlob hatte Barth für den in dieser Saison erstmals eingesetzten Jens Heuberger parat, das Brühler Urgestein nahm Kirchheims Torgaranten Marc Haffa weitgehend aus dem Spiel.