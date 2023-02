Gute Resultate für die LG Kurpfalz

Auf die Plätze, fertig, los! Diesem Motto folgten auch mehrere Athleten der LG Kurpfalz beim Leichtathletik-Hallenwettkampf in Karlsruhe. In den Laufdisziplinen 60 Meter und 800 Meter wurden gute Ergebnisse erzielt.

So wurde Lara Scheel (SV Rohrhof) im 60-Meter-Finale in 8,26 Sekunden Zweite. Trainingspartnerin Emelie Braun kam im selben Lauf als Sechste an. Auch bei über die 800- Meter-Distanz war die LG Kurpfalz vertreten. In 2:05,29 Minuten kam Leander Georg (TV Schwetzingen) als Fünfter seiner Altersklasse ins Ziel, ebenso wie Trainingskollege Ayk Nikolay (TB Germania Neulußheim, 2:19,28 Minuten).

Bei den Mädchen landete Hanna Brenner (TV Altlußheim, 2:33,29 Minuten) auf Rang sechs, Angelina Georg (TV Schwetzingen) wurde mit 2:35,45 Minuten Achte. In der jüngeren Altersklasse überquerte Lucie Fürle (TSV Oftersheim) mit 2:30,54 Minuten als Fünfte die Ziellinie.

Fürs Indoor Meeting eingeladen

Aufgrund ihrer Leistungen wurden Lucie Fürle und Ayk Nikolay für Einlageläufe zum Indoor Meeting nach Karlsruhe eingeladen. So gingen nicht nur Topleichtathleten wie Dina-Asher Smith, Thiago Braz und LG Kurpfalz-Vereinskollegin Malaika Mihambo an den Start, sondern auch zwei junge Athletinnen der LG Kurpfalz. zg/hg