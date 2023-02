Handball-Badenliga: Heimspiele für Plankstadt und Oftersheim/Schwetzingen II

Plankstadt / Oftersheim / Schwetzingen. Es war eigentlich eine gute Leistung, die Handball-Badenligist TSG Eintracht Plankstadt bei der TSG Wiesloch lieferte, allerdings verpasste er es zum wiederholten Male, sich für diese zu belohnen. Die nächste Chance auf Punkte gibt es nun gegen den TSV Amicitia Viernheim. Wiesloch wird derweil bei der HG Oftersheim/Schwetzingen II aufkreuzen. Und die HSG St. Leon/ Reilingen führt der Weg zum TSV Birkenau. Punkte wären für alle wichtiger denn je, sie wollen am Ende mindestens Rang elf oder besser belegen.

Viernheim gewann acht seiner letzten neun Spiele. Einziger Makel war eine 22:31-Niederlage in Pforzheim. Plankstadts Trainer Niels Eichhorn blickt auf die Partie: „Wir treffen auf ein absolutes Topteam der Badenliga. Viernheim ist individuell gut besetzt und auch als Mannschaft zusammengewachsen. Ich erwarte einen hochmotivierten Gegner, der in der restlichen Saison sicher noch ein Wörtchen im Kampf um die Meisterschaft mitreden will und dementsprechend gewinnen muss. Wir müssen als Einheit dagegen halten, unsere Tugenden auf das Feld bringen und eine konzentrierte Leistung abliefern, dann können wir auch mal wieder einen Favoriten stürzen. Aber uns ist bewusst, dass das ein ganz schwieriges Unterfangen ist.“ Das Hinspiel hatte die TSG Eintracht schon mit 30:26 für sich entschieden.

Handball-Badenliga: Gegentore weiter reduzieren

Gestärkt will die HG-Truppe, deren genaue Zusammensetzung im Vorfeld mal wieder reichlich ungewiss ist, nach zwei Siegen auch Wiesloch gegenübertreten. „Wir haben zuletzt drei sehr gute Spiele gezeigt und vor allem die Anzahl der Gegentore stark reduziert. Genau dort müssen wir weitermachen“, fordert Oftersheim/Schwetzingens Coach Jan Philipps.

„Über eine starke Abwehr in Kooperation mit unseren Torhütern kommen wir mehr und mehr ins Tempospiel und erzielen so die einfachen Tore. Wir wollen den dritten Sieg in Folge vor heimischen Publikum feiern.“ Und damit auch Revanche für die knappe 22:24-Auswärtsniederlage in Wiesloch nehmen.

Handball-Badenliga: HSG im Aufschwung?

Kommt St. Leon/Reilingen nach dem Erfolg über Heddesheim und einwöchiger Spielpause in Schwung? Wenn dann wäre Birkenau ein geeigneter Ort, um daran anzuknüpfen. Denn schon dreifach mussten sich die Hessen auf ihrem Territorium geschlagen geben.

Anknüpfend an die guten Leistungen aus dem letzten Spiel geht das HSG-Team nicht chancenlos in die Begegnung gegen den TSV. HSG Trainer Martin Schnetz meint: „Mit dem Sieg gegen Heddesheim hat die Mannschaft gezeigt, dass sie auch Teams aus dem oberen Tabellendrittel schlagen kann. Daran anknüpfend sollte auch in Birkenau meine Mannschaft mit viel Selbstvertrauen auftreten.“ Die ausgefallene Partie bei der TSG Dossenheim wurde mittlerweile auf einen Donnerstag verlegt, und zwar den 23. März.