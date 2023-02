Hannah Edelmann erweitert TV-Lazarett

Der schwer erkämpfte 28:27-Sieg der Brühler Badenliga-Handballerinnen bei der HG Saase wurde erneut durch eine Verletzung einer Spielerin getrübt. Eine schwere Achillessehnenverletzung plus Muskelbündelriss bedeutete das vorzeitige Saisonaus für Hannah Edelmann. Damit wächst das TV-Lazarett weiter, gleichzeitig steht fest, dass für alle Verletzten diese Runde gelaufen ist. Aktuell stehen der Mannschaft acht Spielerinnen, davon zwei Torhüterinnen, zur Verfügung. Wie unter diesen Voraussetzungen die restlichen sieben Begegnungen absolviert werden können, steht in den Sternen.

Vor Beginn der Partie wunderten sich nicht nur die Brühler Anhänger, daß sich sage und schreibe 13 Gästespielerinnen warmliefen. Beim genauen Hinsehen relativierte sich das Ganze. Trainerin Kerstin Siebenlist griff auf drei junge Akteurinnen zurück – Victoria Böhrer, Emilie Trautmann und Tabea Deuker aus der zweiten Mannschaft. Dazu gesellte sich wohl ausnahmsweise Sophia Schneider, die studienbedingt am Spielbetrieb in dieser Saison nicht teilnehmen kann. Vom Stamm der Badenligamannschaft saß Vanessa Henn zwar mit auf der Bank, kam aber aus gesundheitlichen Gründen nicht zum Einsatz. Damit stellte sich das Team erneut von selbst auf. Dass dabei spielerisch nicht alles nach Plan laufen kann, war völlig klar. Neben den beiden Halben, Maike Röschel und Marie Joerg, spielte der Rest abwechselnd praktisch auf allen Positionen.

Auf den beiden Spielmacherinnen lastete noch mehr Verantwortung als sonst. Aber dieser Verantwortung stellten sie sich wie selbstverständlich und lösten ihre Aufgaben, wie alle anderen auch, mit Bravour. Die Einstellung der Spielerinnen, der Sieges- und Einsatzwille, waren vorbildlich. Nur so war ein Erfolg unter diesen Umständen überhaupt möglich.

Nach recht ausgeglichenem Verlauf (2:2, 8:8 und 12:12) gingen die Gäste mit einer knappen Zwei-Tore- Führung (15:13) in die Pause. Die meistgestellte Frage zum Seitenwechsel war die nach der reichenden Kraft beim TV Brühl. Nach Wiederanpfiff war davon noch nichts zu merken. Im Gegenteil. Bei der 19:15-Führung deutete viel auf einen Gästesieg hin. Aber nach einer Brühler Auszeit (22:21) schienen den Gästen die Kräfte so allmählich auszugehen. Saase witterte Morgenluft und ging mit 23:22 in Führung. Aber mit einer Niederlage wollten sich die Brühlerinnen nicht abfinden. Unter Aufbietung der letzten Reserven und jetzt mit vielen Einzelaktionen erzielten sie mehrmals den Ausgleich (23:23, 24:24, 25:25 und 26:26). Unter dem Jubel der Gästefans gelangen Maike Röschel die beiden erlösenden Treffer zum 28:26. Der Strafwurf in der Schlußsekunde zum 27:28 war bedeutungslos.

TV Brühl: Göbel, S. Pristl; Bühn (2), Joerg (7/1), Henn, F. Pristl (3), Trautmann, Deuker, V. Böhrer (1), Gross (2), Röschel (10/2), Schneider (1), Edelmann (2). ako