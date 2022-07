Heimspiel für TC Blau-Weiß

In der Abstiegsrunde der Tennis-Badenliga hat die 1. Herrenmannschaft des TC Blau-Weiß Schwetzingen ihr erstes Spiel beim TC Post-Südstadt Karlsruhe mit 2:7 verloren (Punkte: Kirill Anton und Nick Heinrichs) und erwartet nun an diesem Samstag, 23. Juli, 11 Uhr, die TSG TC Lahr/TC GW Emmendingen zur Heimpartie auf der Anlage am Odenwaldring.

Die Gäste aus Südbaden haben noch keinen Sieg auf dem Konto und stehen einen Rang hinter dem derzeitigen Tabellenvierten aus Schwetzingen. Und am Sonntag, 24. Juli, muss die Mannschaft die weite Reise in den Bodenseekreis zu Tabellenführer TC Markdorf antreten. Spielbeginn ist ebenfalls um 11 Uhr.

Ihr letztes Saisonspiel in der Oberliga bestreitet die 1. Damenmannschaft des TC Blau-Weiß Schwetzingen um 11 Uhr zu Hause gegen den TC BW 64 Leimen. Die Gastgeberinnen stehen mit 12:2 Punkten auf Rang eins und würden mit einem Sieg die Meisterschaft einfahren. ali