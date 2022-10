HG II rennt Rückstand hinterher

Auswärts bringt die HG Oftersheim/Schwetzingen II noch kein Bein richtig auf den Boden. Beim TV Friedrichsfeld verlor der Gast das Handball-Badenliga-Derby mit 29:32 (14:17).

Entgegen seinen Befürchtungen fanden sich bei HG-Coach Jan Philipps zum Abschlusstraining und am Spieltag ausreichend Spieler ein. Doch die Quantität alleine war nicht ausreichend, einer soliden Heimmannschaft Paroli zu bieten. Schnell sahen sich die HG-Jungs beim 7:2 im Hintertreffen (8.) und Philipps nahm seine erste Auszeit: „Es war ein schwieriges Spiel, in dem wir nie richtig angekommen sind. Wir sind von Anfang an einem Rückstand hinterhergelaufen, welchen wir nie egalisieren konnten.“

Flut von Gegentreffern

Doch seine Ansprache und die zunehmende Anpassung an die Bedingungen (haftmittelfrei) sorgten dafür, dass der Rückstand erst stagnierte, dann zusammenschmolz (12:10). Die Partie verlief nun reichlich spannend. Nach dem 22:21 (43.) und 23:22 (45.) jeweils von Luca Metz war der Umschwung greifbar nahe, entglitt den HG-Akteuren jedoch nach einigen misslungenen Aktionen wieder (32:26/58). Philipps kritisierte angesichts der Flut von Gegentreffern: „Uns hat der Wille in der Abwehr gefehlt, den wir vor dem Spiel als entscheidendes Kriterium über Sieg oder Niederlage ausgemacht hatten. Natürlich kam uns das harzfreie Spielgerät nicht entgegen, trotzdem war diese Leistung nicht ‚HG-like‘ und wir müssen nächste Woche in Wiesloch ein anderes Gesicht zeigen.“

HG: Herb, Steinbach; Metz (4), Fendrich (3), Seitz (2), Zimprich (6), Micke (3), Beck (5/3), Rothardt (2), Kirchner (1), Grimm, Trunk (2), Redmann (1), Seidenfuß. mj