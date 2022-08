HG Oftersheim/Schwetzingen bereitet sich auf die neue Saison vor

In knapp drei Wochen beginnt für die Handballer der HG Oftersheim/ Schwetzingen mit dem Heimspiel gegen den TVS Kornwestheim die neue Saison in der 3. Liga. Folglich hat Cheftrainer Thorsten Schmid den Endspurt in der Vorbereitung eingeläutet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In weiteren Testspielen geht es für die 19 Akteure im Kader nun darum, sich in Abwehr und Angriff zu zeigen, die Abläufe weiter zu verinnerlichen und sich auch mental auf eine sicher spannende und herausfordernde Saison einzustellen. „Wir müssen insbesondere noch unsere Abwehrarbeit verbessern und die Zahl der einfachen Fehler reduzieren“, hat Schmid vor allem zwei Themen für die nächsten Trainingseinheiten identifiziert.

Kevin Suschlik zeigt im Testspiel gegen Vallen-dar auch seine Qualitäten im Rückraum. © Rüffer

Die vom neuen Coach angesprochenen Mankos traten auch im Vorbereitungsspiel gegen den HV Vallendar zutage. Am Ende bezwang die HG den Oberligisten aus Rheinland-Pfalz mit 31:24 und mit etwas mehr Konsequenz beim Zupacken in der Deckung wie beim Abschluss hätte auch ein höherer Sieg eingefahren werden können. Doch Schmid sah auch viele gute Szenen: Etwa wenn die Abwehr im Kollektiv gut arbeitete und es den beiden guten Torhütern Benedikt Müller und Frederik Fauerbach erleichterte, die gegnerischen Torwürfe zu parieren.

Dynamik überzeugend

Oder wenn Regisseur Lukas Sauer sowie der Halblinke Florian Burmeister in einer schnell vorgetragenen zweiten Welle die beiden Außen, auf links Max Barthelmeß und auf rechts Neuzugang Tim Kusch, bedienten und die ihre Chancen zielstrebig nutzten. Immer wenn die HG ins Rollen kam, hatten die Gäste aus Vallendar den mit viel Dynamik heranstürmenden HG-Angreifern ziemlich wenig entgegenzusetzen.

Dabei musste Trainer Schmid am Samstag unter anderem auf die beiden verletzten Halbrechten Leon Haase und Alexander Leibnitz verzichten. Haase wurde nach seiner beim Patrick-Lengler-Cup erlittenen Bänderverletzung noch geschont, er steigt aber diese Woche wieder ins Training ein. Bei Rückkehrer Leibnitz müssen nach einer Rückenverletzung noch weitere Untersuchungen abgewartet werden.

Damit bekamen die übrig gebliebenen Linkshänder im Team, Kevin Suschlik und Felix Rothardt, Gelegenheit, sich im rechten Rückraum auszuzeichnen. Was ihnen auch gut gelang, wie ihr Coach zufrieden feststellte.

Weil mit Dymal Kernaja und Till Nasgowitz zwei weitere Rückraumspieler fehlten, musste Schmid in Abwehr und Angriff improvisieren und spielte zeitweilig mit zwei Kreisläufern – eine Situation, die sein Team aber immer wieder gut löste.

So konnte die HG nach dem 16:14-Halbzeitstand bis zur Mitte der zweiten Halbzeit eine deutliche 25:18-Führung herausarbeiten, die trotz einiger weiterer einfacher Fehler und vergebener „Freien“ bis zum 31:24-Endstand bestehen blieb.

Talente haben Bedarf

Schmid zeigte sich insgesamt mit dem Stand der Vorbereitung zufrieden, auch wenn er gerade bei den aus der A-Jugend ins Team aufgerückten HG-Talenten noch Bedarf sieht, die Zahl der vermeidbaren Fehler deutlich zu verringern. Aber der Trainer war zuversichtlich, dass er bis zum Saisonbeginn am Sonntag, 4. September (17 Uhr, Nordstadthalle Schwetzingen) auch auf diesem Gebiet weitere Fortschritte sehen wird.

Am Samstag stehen für sein Team ein Trainingslager sowie ein weiteres Testspiel, diesmal beim TVG Großsachsen, an. mz