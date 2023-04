HG Oftersheim/Schwetzingen mit Zittersieg

Schwetzingen. Handball-Drittligist HG Oftersheim/ Schwetzingen hat seinen zweiten Sieg im zweiten Spiel der Abstiegsrunde eingefahren, musste aber lange darum zittern. Beim 30:28 (13:17) gegen den DHK Flensborg führten lange Zeit die Gäste, ehe es den Hausherren gelang, doch noch das Blatt noch zu wenden.

Nach einem guten Start (3:0) übernahmen die Nordlichter, die bereits das Spiel am Vorabend (26:32 in Kirchzell) in den Knochen hatten, ab dem 5:6 (11.) das Kommando und behaupteten ihren Vorsprung bis in die Schlussphase. Erst in der 58. Minute gelang Jan Triebskorn mit dem Treffer zum 29:28 die erste Führung seit langem. Niklas Krämer machte 22 Sekunden vor Schluss mit dem 30:28 den Deckel drauf.

