Hockenheimer halten drauf

In der Fußball-B-Klasse feierten Plankstadt II und Hockenheim II klare Siege.

TSG Eintracht Plankstadt II –Viktoria Neckarhausen 4:0 (1:0)

Plankstadt brachte viel Energie in die Partie, doch Yankuba Jammeh und Christian Rug vergaben früh gute Chancen. Kurz vor dem Pausenpfiff versenkte Nils Wattchow einen 16-Meter-Schuss unhaltbar ins Neckarhäuser Tor zur 1:0-Führung (44.). Kurz nach Wiederanpfiff setzte sich Michael Gerlach über rechts gut durch und flankte maßgenau auf Rug, der auf 2:0 stellte (49.). In der 54. Minute war Ali Yanigene auf links nicht zu stoppen, spielte den FC-Torwart aus und vollstreckte zum 3:0. Den Schlusspunkt besorgte Patrick Weinberg nach Zuspiel von Steve Sayan mit dem 4:0 (60.).

TSG Rheinau II– FV 08 Hockenheim II 1:5 (1:2)

Die Gäste machten von Anfang an Druck und konnten schon in der dritten Minute die erste Chance zum 0:1 durch Selim Bogocli nutzen. Danach ließ Hockenheim II viele Chancen liegen. Von Rheinau II war nicht viel zu sehen, bis es in der 28. Minute einen Konter zum 1:1 durch Wjatscheslaw Maurer verwandelten. Die Gäste drehten wieder auf und Burak Özgül besorgte mit einem verwandelten Elfmeter (39.) den 1:2-Pausenstand. In der zweiten Halbzeit legte der FV II wieder zu und Stefan Rapp nutzte einen Stellungsfehler des Rheinauer Schlussmanns zum 1:3 aus (65.). In der Schlussphase belohnten sich die Hockenheimer für eine gute Leistung: Özgül (79.) und Emircan Parmaksiz (89.) erhöhten auf 1:5. wy