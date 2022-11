Höly warnt vor Gegner

Auch in ihrem sechsten Spiel wollen die Badenliga-Handballerinnen der HG Oftersheim/Schwetzingen ihr Konto weiterhin unbelastet halten. Jetzt geht es gegen die SG Stutensee/Weingarten. Rein tabellarisch erscheint dies als reine Pflichtaufgabe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch die SG hat Spitzenreiter HSG St. Leon/Reilingen II (12:2 Punkte) bislang die einzige Niederlage beigebracht. Ein Empfehlungsschreiben, dass auch HG-Trainer Franz-Josef Höly und seinen Frauen nicht verborgen geblieben ist. Sie sind gewarnt und wollen mit voller Konzentration zu Werke gehen.

Brühlerinnen in Nußloch

Auf die Brühler Handballerinnen wartet am Sonntag, 15 Uhr, in Nußloch mit der dortigen SG ein weiterer dicker Brocken. Die Gastgeberinnen gelten als leichter Favorit. Der TVB befindet sich nach dem 25:22-Auswärtssieg in Königshofen in einem Zwischenhoch, das es festzuhalten gilt.

Mehr zum Thema Handball Wegweisende Partie Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Jugendhandball-Bundesliga Große Chance auf Einzug in Meisterrunde Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Jugend-Bundesliga Handball Spannende Duelle um Platz zwei Mehr erfahren

Das wird allerdings in Nußloch alles andere als einfach, zumal sich die personelle Gemengelage beim TVB weiter nicht verbessert hat. Sehr wahrscheinlich werden die Siebenlist-Schützlinge verletzungsbedingt auf Julia Werle-Urban verzichten müssen – ein herber Verlust. mj/ako

Info: HG Oftersheim/Schwetzingen – SG Stutensee/Weingarten (Sonntag, 16 Uhr, Karl-Frei-Halle Oftersheim)