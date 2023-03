HSG St. Leon/Reilingen geht als Favorit ins Duell

Meist stehen die drei hiesigen Handball-Badenligisten – rein von der Tabellenkonstellation her – Spieltag für Spieltag vor schwierigen bis fast unlösbaren Aufgaben, die sie aber manchmal knacken. Dies erscheint auch an diesem Wochenende nach unterschiedlich langer Pause so, wenn die TSG Eintracht Plankstadt den Tabellenführer SG Heidelsheim/Helmsheim erwartet und die HG Oftersheim/Schwetzingen

...